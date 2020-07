Skanska z pierwszym biurowcem w Trójmieście. Wave dopuszczony do użytkowania

Budynek biurowy Wave, realizowany w Gdańsku przez firmę Skanska, został dopuszczony do użytkowania. Jako pierwszy biurowiec w Trójmieście, będzie ubiegał się o certyfikat WELL.

Według najnowszych szacunków, do końca 2022 roku w Trójmieście przybędzie prawie 146 tys. mkw. powierzchni biurowej1. Jedną z inwestycji, które przyczynią się do tego wzrostu, jest realizowany przez Skanska biurowiec Wave, zlokalizowany przy głównej arterii Trójmiasta, alei Grunwaldzkiej. Budowa pierwszego budynku w ramach projektu, oferującego blisko 25 tys. mkw. nowoczesnej przestrzeni rozlokowanej na 14 kondygnacjach, zakończyła się w piątek.

– Wave usytuowany jest w szybko rozwijającym się centrum biznesowym Gdańska, którym już od kilku lat jest Oliwa. Bardzo dobre połączenie komunikacyjne, innowacyjne rozwiązania techniczne i przede wszystkim najwyższej jakości przestrzeń biurowa, która gwarantuje zdrowe środowisko pracy, to główne atuty naszego pierwszego biurowca w Trójmieście – mówi Eliza Jamrozik, negocjator ds. wynajmu w spółce biurowej Skanska.

Wave, jako pierwszy budynek biurowy w Trójmieście, będzie ubiegać się o certyfikat WELL To oznacza, że biura w Wave spełniają nawet najbardziej wyśrubowane wytyczne i są zdrowym oraz zrównoważonym miejscem pracy. WELL kładzie duży nacisk na odpowiednią wentylację oraz filtrację powietrza w pomieszczeniach, utrzymywanie właściwej wilgotności i dbanie o komfort termiczny.

W ramach inwestycji Skanska położone zostaną płyty chodnikowe wykonane z zielonego betonu o właściwościach fotokatalitycznych. Dzięki promieniom słonecznym dochodzi na jego powierzchni do redukcji szkodliwych dla człowieka związków znajdujących się w miejskim powietrzu, które powstają ze spalin emitowanych przez samochody.

W biurowcu funkcjonuje również system Connected by Skanska, umożliwiający bezkontaktowe poruszanie się po budynku, co jest szczególnie ważne w kontekście obecnych i przyszłych zagrożeń epidemiologicznych.