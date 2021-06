Skanska zamknęła kolejny etap sztandarowej inwestycji w Poznaniu

Budynek D Nowego Rynku w Poznaniu gotowy.

Faza D dostarcza ok. 39 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej i jako pierwsza inwestycja w regionie będzie ubiegać się o certyfikat WELL Core&Shell.

Jest to także jedyne miejsce w Poznaniu, gdzie powstał chodnik z zielonego betonu oczyszczającego powietrze.

Nowy Rynek to projekt tworzący nowy kwartał Poznania. Jego całkowita powierzchnia, w skład której wchodzi pięć budynków o różnej funkcjonalności, wyniesie 100 tys. mkw. Inwestycja powstaje nie tylko z myślą o najemcach powierzchni biurowych i usługowych. Ma również przynieść wartość dodaną dla mieszkańców stolicy Wielkopolski i gości. Stąd m.in. rynek zlokalizowany wewnątrz kompleksu, który będzie wyróżnikiem całej inwestycji. Będzie to zatem nie tylko miejsce pracy, ale również przestrzeń sprzyjająca relaksowi i rozrywce. Do dyspozycji użytkowników biurowców oraz lokalnej społeczności będą także zielone wyspy, mała architektura oraz roślinność.

– Mijają cztery lata odkąd rozpoczęliśmy budowę pierwszego budynku naszego największego kompleksu w Polsce. Dziś mamy kolejną ważną datę w kalendarzu inwestycji Nowy Rynek – budynek D otrzymał pozwolenie na użytkowanie i już niebawem zaczną się wprowadzać do niego najemcy. Nowi użytkownicy znajdą tutaj zarówno nowoczesne miejsce do pracy, jak i przestrzeń do relaksu i spotkań – mówi Roland Jarosz, Menadżer Projektu w spółce biurowej Skanska – Patrząc na zainteresowanie jakim od samego początku cieszy się projekt, działania przeprowadzane zgodnie z założonym harmonogramem, niedawno komunikowany start kolejnego etapu, nasuwa mi się jedna myśl – to była naprawdę dobra decyzja biznesowa, jaką podejmowaliśmy jako firma te kilka lat temu – dodaje Roland Jarosz.

