Skanska zaostrzyła cele klimatyczne

W Skanska aktywnie działamy na rzecz obniżenia śladu węglowego w ramach realizacji naszego celu klimatycznego, który zresztą w ostatnim czasie został zaostrzony. Obecnie zakłada on zmniejszenie emisji własnej o 70 proc. do 2030 roku oraz osiągnięcie zerowej emisji netto CO2, zarówno w ramach własnej działalności, jak i w całym łańcuchu wartości, do 2045 roku - mówi Adam Targowski, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w spółce biurowej Skanska w regionie CEE.

- Faktycznie, sektor budowlany odpowiada za 40 proc. światowej emisji dwutlenku węgla, związanej z wykorzystaniem energii. To poważny problem, dlatego jako największy deweloper biurowy w Europie, chcemy być częścią jego rozwiązania - mówi Adam Targowski, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w spółce biurowej Skanska w regionie CEE.

Do tej pory Skanska zmniejszyła już emisję własną CO2 o ponad 40 proc. w stosunku do 2015 roku, zwiększając jednocześnie przychody. - Działania te są bezpośrednio związane z wartościami naszej firmy i stanowią istotny element działalności biznesowej Skanska. Wyznaczają one sposób, w jaki projektujemy i budujemy - podkreśla Adam Targowski.

Skanska od wielu lat raportuje osiągnięcia w tym zakresie i stale pracuje nad wprowadzaniem kolejnych, zrównoważonych rozwiązań, które pomogą przybliżyć się do osiągnięcia naszego celu klimatycznego.

- Warto też podkreślić, że nasze plany i realizacje od dawna idą w parze ze wszelkimi aspektami związanymi z obszarem ESG, który w ostatnim czasie bardzo szybko zyskuje na znaczeniu nie tylko na rynku inwestycji biurowych, ale w szeroko rozumianym biznesie - mówi Adam Targowski.

Przykładem jednej z zielonych inicjatyw Skanska jest pierwsze użycie w 2021 roku betonu o obniżonym śladzie węglowym w ramach budowy warszawskiego biurowca P180.

- Zastosowaliśmy to rozwiązanie jako pierwszy deweloper w Europie Centralnej. Poziom CO2 potrzebny do wytworzenia takiego betonu jest niższy średnio o 42 proc. w porównaniu do tradycyjnego produktu. Ponadto od 2018 roku współpracujemy z firmą Saule Technologies nad wdrożeniem technologii perowskitowej – rewolucyjnej metody pozyskiwania energii słonecznej. Perowskity to elastyczne, bardzo cienkie i lekkie moduły, które zachowują wysoką wydajność w produkcji energii, nawet jeśli pada na nie światło rozproszone - wyjaśnia dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w spółce biurowej Skanska w regionie CEE. - Tym samym, ich zastosowanie nie jest ograniczone wyłącznie do dachu – działają efektywnie na każdej powierzchni. Rozwiązanie to zostało przetestowane w warszawskim biurowcu Spark. Ten wieloletni projekt wchodzi teraz w fazę wielkoskalowej produkcji – już wkrótce odbędzie się pilotażowe wdrożenie w ramach projektu biurowego. Warto dodać też, że nasze budynki, między innymi wrocławskie Centrum Południe, gdański Wave czy wieża Generation Park Y w Warszawie są w 100 proc. zasilane przez odnawialne źródła energii.

