Skanska zarobiła 77 mln euro na sprzedaży biurowca Parkview w czeskiej Pradze

Parkview, biurowiec Skanska w czeskiej Pradze, trafił właśnie do rąk Deka Immobilien, jednego z europejskich funduszy zarządzających inwestycjami w nierucho­mości. To już druga transakcja pomiędzy tymi dwoma podmiotami zawarta w ciągu ostatnich 12 miesięcy, po sprzedaży budynku Generation Park Z w Warszawie w marcu 2020 r.

– Ostatni rok wyraźnie pokazał ważną rolę wysokiej jakości i dobrych relacji – również w biznesie – podkreślił Arkadiusz Rudzki, wiceprezes ds. wynajmu i sprzedaży w spółce biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej. – Parkview to nasz czwarty budynek, który nabywa Deka Immobilien, czyli dobrze nam znany, wieloletni partner. Transakcja ta stanowi kolejny dowód na to, że pomimo niepewności na rynku związanej z pandemią, nieruchomości najwyższej jakości położone w znakomitych lokalizacjach są wciąż poszukiwane. Zaufanie między partnerami biznesowymi, zrównoważony oraz ponadczasowy produkt znajdujący się w świetnej lokalizacji na tak stabilnym rynku, jakim jest Praga – to właśnie kluczowe czynniki decydujące o przeprowadzeniu tej transakcji.

Parkview oferuje przestrzenie biurowe o łącznej powierzchni 16 000 mkw. na dziewięciu kondygnacjach naziemnych oraz 227 miejsc parkingowych na trzech kondygnac­jach podziemnych. Biurowiec jest już w 94 proc. wynajęty, m.in. firmom takim jak Grant Thornton, Spaces czy Jacobs Douwe Egberts. Został zaprojektowany przez uznane na świecie nowojorskie studio architektoniczne Richard Meier & Partners. Jest to najwyższej jakości biurowiec stworzony z myślą o środowisku naturalnym, przy użyciu zaawansowanych technolo­gicz­nie i innowacyjnych rozwiązań. Projekt jest zlokalizowany na przeciwko Parku Centralnego w prestiżowej i nowoczesnej dzielnicy biznesowej Pankrác.

Inwestycja Parkview posiada certyfikat LEED Platinum, a 97 uzyskanych punktów stanowi najlepszy wynik w całych Czechach. Aby zminimalizować zużycie energii, spółka Skanska zastosowała oświetlenie LED z czujnikami ruchu oraz bardzo wydajny system chłodzenia i nagrzewania wykorzystujący specjalne belki chłodzące. Oprócz tego, budynek wyposażono w elementy zacieniające w fasadzie, umożliwiające minimalizację nagrzewania się obiektu. W biurowcu wykorzystano także system ograniczający zużycie wody, pozwalający na jej oszczędność na poziomie 40 proc. Budynek otrzymał pozwolenie na użytkowanie w drugim kwartale 2020 roku.