We Wrocławiu, przy ulicy Fabrycznej, ma powstać kompleks czterech budynków biurowych, w tym jeden wyższy od Sky Towera.

Firma Oz-Bud ma we Wrocławiu wybudować kompleks budynków, z których jeden będzie miał 214 metrów.

Tym samym przewyższy o 2 metry, najwyższy do tej pory we Wrocławiu Sky Tower.

Nowy kompleks ma stanąć przy ul. Fabrycznej.

Jak informuje wrocławski oddział portalu Wyborcza.pl, firma Oz-Bud z Wrocławia w listopadzie br. dostała od miasta pozwolenie na budowę z zatwierdzeniem projektów architektoniczno-budowlanego i zagospodarowania terenu na budowę zespołu czterech budynków biurowych z usługami, parkingiem, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej wraz z rozbiórką czterech budynków magazynowych.

Najwyższy budynek z kompleksu ma mieć 214 metrów i 53 kondygnacje. Tym zdetronizuje wrocławski Sky Tower, który mierzy 212 m. Nowy kompleks wieżowców przy ul. Fabrycznej ma stanąć na terenie, gdzie kiedyś znajdowały się zakłady Pafawag, w sąsiedztwie m.in. Wrocławskiego Parku Przemysłowego i Wrocławskiego Parku Biznesu.

Budynki przy ul. Fabrycznej mają powstać w trzech etapach.

Etap 1 (A) – budynek będzie lokalizowany jako pierwszy od ulicy Fabrycznej, w części będzie się składał z 5 kondygnacji – baza, a w części – wieża północna, o 53 kondygnacjach nadziemnych, trzech kondygnacjach podziemnych, o wysokości ok. 214 m, powierzchnia użytkowa biur będzie wynosiła ok. 53 580 mkw., powierzchnia użytkowa usług ok. 820 mkw.

Etap 2 (B) – budynek będzie lokalizowany jako drugi od strony północnej, w części będzie się składał z 5 kondygnacji – baza, a w części – wieża środkowa, o 38 kondygnacjach nadziemnych, trzech kondygnacjach podziemnych i wysokości ok. 150 m, budynek będzie lokalizowany jako trzeci od strony północnej, w części będzie posiadał 5 kondygnacji – baza, a w części – wieża środkowa, o 44 kondygnacjach nadziemnych, trzech kondygnacjach podziemnych i wysokości ok. 174 m. Łączna powierzchnia użytkowa biur w 2 etapie to ok. 77 460 mkw., powierzchnia użytkowa usług ok. 1 720 mkw.

Etap 3 (C) – budynek będzie lokalizowany na południu, w części będzie się składał z 5 kondygnacji – baza, a w części – wieża południowa, o 35 kondygnacjach nadziemnych, trzech kondygnacjach podziemnych i wysokości ok. 138 m, powierzchnia użytkowa biur ok. 22 625 mkw., powierzchnia użytkowa usług ok. 675 mkw.

Jak informuje portal TuWrocław.pl, każdy wieżowiec ma posiadać niezależny hol wejściowy z portiernią, strefą kontroli dostępu i holem windowym. Na pierwszej oraz częściowo drugiej kondygnacji nadziemnej zaplanowano usługi ogólnodostępne z niezależnymi wejściami od strony projektowanych dróg dojazdowych. Powyżej dwóch pierwszych kondygnacji nadziemnych budynków powstaną powierzchnie biurowe. Niższe, pięciokondygnacyjne części obiektów posiadać będą zielone dachy z ogólnodostępnymi tarasami. Na wysokości każdej z wież projektowane są niezależne przestrzenie zielone - tarasy z zielenią. Pod budynkami zaprojektowano trzykondygnacyjne garaże podziemne. Miejsca postojowe lokalizowane będą także w kondygnacji parteru. W sumie zaprojektowano ok. 1633 miejsc parkingowych.

Oz-Bud poinformował, że na razie nie wiadomo, kiedy rozpocznie się budowa i jak w szczegółach będzie wyglądać cała inwestycja.

