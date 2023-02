Znajdujący się na południu Wrocławia Sky Tower jest doskonale skomunikowany z pozostałą częścią miasta. Obserwując rozwój stolicy Dolnego Śląska , można bez trudu zauważyć, że centrum biznesowe przenosi się właśnie w okolicę naszego kompleksu. Bliskość dworca kolejowego, autobusowego oraz łatwy dojazd do autostrady sprawiają, że ta część miasta jest dla nich atrakcyjna – mówi Agnieszka Muż, Senior Asset Manager w Adventum Group , funduszu zarządzającym kompleksem Sky Tower.

Największą przestrzeń wśród nowych najemców zajmie Altkom Akademia SA, która jest czołową firmą w branży szkoleniowej. Spółka należąca do Grupy Altkom, będzie prowadziła w Sky Tower szkolenia stacjonarne oraz egzaminy dla swoich klientów.

Decydując się na przeniesienie wrocławskiej siedziby Altkom Akademii do budynku Sky Tower, kierowaliśmy się oczekiwaniami naszych klientów. Dogodna lokalizacja i komfortowe przestrzenie pozwolą nam prowadzić szkolenia najwyższej jakości. Naszymi kursantami są często osoby spoza Wrocławia, dlatego rozpoznawalność budynku będzie dodatkowym atutem. Pierwsi klienci, którzy już nas odwiedzili są pod dużym wrażeniem i bardzo pozytywnie wypowiadają się na temat naszego ośrodka szkoleniowego. To samo dotyczy pracowników, którzy szybko zaaklimatyzowali się w nowym miejscu. Już w marcu organizujemy kilka szkoleń otwartych, do których mogą dołączyć wszyscy zainteresowani, a przy okazji np. zobaczyć panoramę Wrocławia z tarasu widokowego – zaznacza Piotr Pikuła, Dyrektor Regionu Zachodniego w Altkom Akademii SA.