W Sky Tower, jednym z najwyższych budynków w Polsce, przedłużono i podpisano w 2023 roku umowy najmu na ponad 5000 mkw., z czego aż 3200 mkw. dotyczy przestrzeni handlowej.

Ten sukces to kontynuacja obranej strategii przekształcania Sky Tower, która obejmuje m.in. odświeżenie obiektu i wprowadzenie nowych funkcji.

A także zmianę oferty handlowo usługowej oraz docelowo stworzenie nowego kompleksu mixed-use.

Od blisko roku Galeria Sky Tower ewoluuje, kładąc nacisk na segment convenience, usług i rozrywki. Spośród 3200 mkw. przeznaczonych na retail, ponad 1000 mkw. zostało wynajęte dużemu, sieciowemu operatorowi dyskontów niespożywczych, którego otwarcie planowane jest jeszcze w tym roku. To krok w kierunku odświeżania portfolio najemców oraz nowa oferta dla klientów, którzy będą mieli dostęp do jeszcze szerszej gamy produktów i usług. Dotychczasowi najemcy, którzy przedłużyli umowy najmu to m.in. Eurospar, Wystawa klocków LEGO, Dom Wina, Zegarki.pl oraz Monster Bubble.

Agnieszka Muż, Senior Asset Manager w Adventum Group, funduszu zarządzającym Sky Tower. Fot. Mat. pras.

Przedłużenia oraz nowe umowy z partnerami, to strategiczny krok w naszej transformacji. Jesteśmy gotowi dostosować się do zmieniających się potrzeb naszych klientów i stworzyć dla nich miejsce, gdzie mogą dokonywać szybkich i wygodnych codziennych zakupów oraz miło spędzić czas – mówi Agnieszka Muż, Senior Asset Manager w Adventum Group, funduszu zarządzającym Sky Tower.

Sky Tower kontynuuje swoją ewolucję, przyciągając zarówno inwestorów, klientów, jak i turystów. W nadchodzących latach możemy oczekiwać wielu innowacji i zmian, które uczynią to miejsce jeszcze atrakcyjniejszym dla wszystkich odwiedzających. Obecnie trwa remont galerii handlowej, mający na celu dostosowanie przestrzeni do potrzeb klientów i najemców. Na gości czeka już strefa wypoczynkowa z funkcjonalnymi meblami przy rotundzie. Przebudowywany jest też taras widokowy, który oferuje wspaniałe widoki na miasto i okolicę. Zostanie powiększony z 250 mkw. do 600 mkw, a na szczyt zawiezie nas multimedialna winda. W najbliższej przyszłości ogłoszone zostaną kolejne etapy przebudowy, które przyniosą wiele nowości.

