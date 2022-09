W sierpniu, w najwyższym budynku we Wrocławiu rozpoczęto wdrażanie programu oszczędności energii elektrycznej, który ma na celu kompleksowe zmniejszenie jej zużycia.

Skomplikowana sytuacja na rynku energetycznym w Europie i wynikające z niej wysokie ceny energii skłaniają właścicieli budynków do jeszcze efektywniejszego zarządzania jej zużyciem.

W sierpniu, w najwyższym budynku we Wrocławiu rozpoczęto wdrażanie programu oszczędności energii elektrycznej, który zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju ma na celu kompleksowe zmniejszenie jej zużycia przy zachowaniu zdrowia i komfortu użytkowników budynku.

Po wdrożeniu wszystkich planowanych zmian szacunkowe oszczędności energii mogą sięgnąć ponad 200 000 kWh miesięcznie.

To suma prądu, którą średnio miesięcznie zużywa ponad 1400 gospodarstw domowych.

Sky Tower – najbardziej rozpoznawalny we Wrocławiu kompleks budynków, łączący funkcje biurową, mieszkalną i usługową - to także skomplikowany system energetyczny, w którego skład wchodzi kilkaset urządzeń klimatyzacyjnych, 35 wind, 10 biegów schodów ruchomych i tysiące punktów oświetlenia w częściach wspólnych kompleksu. Oprócz biur, mieszkań i lokali usługowych w Sky Tower mieszczą się różnorodne pomieszczenia i instalacje, których nie widać gołym okiem, a generują istotne zużycie energii. Są to maszynownie, garaże, korytarze w częściach wspólnych budynku i galerii, parking, serwerownie, instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne itd. Aby monitorować zużycie energii i sterować nim w różnych częściach budynku, w Sky Tower stosowany jest zaawansowany system pod nazwą RINO. Pozwala on na kontrolę zużycia energii w budynku poprzez zdalny odczyt i analizę danych z indywidualnych liczników energii, przyporządkowanych rozproszonym pomieszczeniom i instalacjom budynku.

Nasz program oszczędności energii został zainicjowany w sierpniu poprzez wyłączenie klimatyzacji na korytarzach biur i części mieszkalnej budynku oraz zmiany ustawienia temperatury w częściach wspólnych galerii handlowej. Temperatura w okresie lata była ustawiona na maksymalnie 25 stopni Celsjusza. W zimie planowane jest jej utrzymywanie na poziomie 19 stopni. Obecnie przeprowadzane są analizy związane z planowanym ograniczeniem oświetlenia parkingu oraz elewacji galerii handlowo-usługowej – tłumaczy Jerzy Marek, Dyrektor Sky Tower.

– Analizujemy także możliwość wyłączenia wentylacji mechanicznej w częściach wspólnych budynku, po zakończeniu pracy biur i galerii – w godzinach od 23.00 do 7.00 rano. Decyzje w tej sprawie będą podjęte po konsultacjach z najemcami - dodaje Jerzy Marek.

Według przeprowadzonych analiz, oszczędności energii są możliwe także w wyniku doposażenia wybranych schodów ruchomych w system Stop&Go oraz poprzez czasowe ograniczenia użytkowania części wind w budynkach.

Intencją rozpoczęcia naszego programu nie jest wyłącznie zapewnienie oszczędności w utrzymaniu budynków, ale także optymalizacja zużycia energii do warunków komfortu najemców i mieszkańców budynku. Realizacja projektu jest możliwa dzięki ścisłej współpracy z naszymi partnerami i służbami technicznymi, najemcami oraz mieszkańcami obiektu. Dzięki niej chcemy osiągnąć niższy koszt zużycia energii w całym okresie użytkowania budynku. To działanie jest istotnym elementem strategii zrównoważonego rozwoju dla naszej inwestycji i przybliża nas do procesu otrzymania certyfikatu zrównoważonego budownictwa BREEAM – mówi Agnieszka Muż, Senior Asset Manager w Adventum Group – funduszu zarządzającym Sky Tower.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl