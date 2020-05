Skyliner coraz wyższy. Zaglądamy na plac budowy

Biurowiec Skyliner osiągnął już 185 metrów wysokości, co oznacza, że do docelowej wysokości pozostało jedynie 10 metrów prac konstrukcyjnych.

Na placu budowy Skylinera trwają jedne z najtrudniejszych realizacyjnie prac przy elementach konstrukcyjnych biurowca. Mowa o wieńczącej budynek ścianie wspornikowej zwanej „pióropuszem”. Ten element architektury Skylinera o docelowej wysokości 20 metrów, wykonywany jest z żelbetu i zostanie w całości pokryty szklaną elewacją. Równocześnie wewnątrz budynku realizowane są prace instalacyjne i wykończeniowe.

- Wykonujemy obecnie wymagające żelbetowe stropy skośne dachu budynku oraz ścianę „pióropusza”, a do pełnej wysokości biurowca zostało nam 10 metrów. Kończymy też szklaną fasadę elementową w miejscach, gdzie wykonaliśmy już ściany attykowe. We wnętrzach prace wykończeniowe i instalacyjne obejmują już cały budynek. Reprezentacyjny hol główny jest obecnie szczelnie zabudowany wysoką na 12 metrów platformą, z której montowane są instalacje nadsufitowe i docelowy sufit listwowy – mówi Karol Puszerkiewicz, dyrektor kontraktu Warbud.

Skyliner zaoferuje 45 443 mkw. powierzchni biurowej na 30 kondygnacjach, na każdym piętrze do dyspozycji przyszłych najemców będzie ok. 1400 mkw. przestrzeni.

- Nowoczesne technologie w Skylinerze zastosowane zostaną nie tylko na powierzchni biurowej dedykowanej najemcom, ale pojawią się także w tych częściach budynku, które będą dostępne dla szerszego grona odbiorców. Na ogólnodostępnym parkingu zainstalowany zostanie system kamer odczytujący numery rejestracyjne samochodów, tak by usprawnić ruch pojazdów, a płatność online poprzez aplikację zastąpi tradycyjne bilety parkingowe. Wszystko to wpłynie nie tylko na komfort najemców ale też pozwoli na sprawniejszą obsługę gości, którzy przyjadą do budynku samochodem – mówi Jarosław Prawicki, leasing director w Karimpol Polska.