Skyliner ekologicznym biurowcem

W biurowcu zastosowano wiele proekologicznych rozwiązań pozwalających na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz organicznie nadmiernego zużycia wody i energii. Wśród nich znajdują się m.in. energooszczędny system szybkobieżnych wind z napędem regeneracyjnym, automatyczne oświetlenie zewnętrzne wyłączane w godzinach nocnych i wyposażone w czujniki zmierzchowe oraz zegar czasowy pozwalający na ograniczenie zbędnego działania oświetlenia w ciągu dnia. Zielone dachy oraz otaczające go tereny są wypełnione roślinnością. Rozwiązanie to pozwala na ograniczenie efektu miejskiej wyspy ciepła, przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza i pozwala skutecznie gospodarować wodami opadowymi. Budynek umożliwia najemcom aranżację przestrzeni w sposób zapewniający użytkownikom wysoki komfort. 100 proc. powierzchni biurowej przeznaczonej do pracy znajduje się w pobliżu okien, a ponad 83 proc. powierzchni ma dostęp do światła dziennego.

Generalny wykonawca, Warbud S.A., już na etapie budowy stosował procedury ograniczające negatywny wpływ inwestycji na środowisko i najbliższe otoczenie. Wdrożono m.in. rozwiązania minimalizujące zanieczyszczenie powietrza oraz wód, redukujące poziom hałasu i wibracji oraz ograniczające pylenie. Ponad 99 proc. odpadów powstałych w trakcie budowy przekazano do recyklingu i ponownego odzysku.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

– Skyliner to jeden z najnowocześniejszych budynków w kraju. Posiadamy trzy poziomy techniczne, na których zainstalowaliśmy ponad sto systemów dbających o sprawne i ekologiczne działanie wieżowca. Pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego przewyższamy wszystkie normy. Co jest niezmiernie istotne dla przyszłych użytkowników, wdrożone w Skylinerze rozwiązania wpływają też na obniżenie poziomu opłat wspólnych tzw. service charge, które szacuje się, że będą jednymi z najniższych na rynku wśród nowobudowanych biurowców klasy „A” – mówi Szymon Zduńczyk, dyrektor techniczny w Karimpol Polska. – Co więcej, przeprowadzona analiza obiektu pozwoliła na potwierdzenie spełnienia przez nas wymagań BREEAM w zakresie komfortu cieplnego

w budynku, również dla przewidywanych zmian klimatycznych – podkreśla Szymon Zduńczyk.

W procesie certyfikacji kluczowa była także lokalizacja – Skyliner mieści się w centrum Warszawy. To dogodne położenie zapewnia dostęp do lokalnych usług oraz komunikacji miejskiej. W pobliżu znajdują się liczne przystanki autobusowe, tramwajowe oraz stacja metra. Doskonała dostępność transportu publicznego pozwoliła uzyskać maksymalną liczbę punktów – 3 na 3 możliwe – w certyfikacji BREEAM. Nie zapomniano także o rowerzystach – łącznie w obiekcie czeka na nich 330 miejsc postojowych. Dodatkowo osobom przyjeżdżającym do pracy jednośladem zapewniono prysznice oraz szatnie z zamykanymi szafkami. Wzdłuż budynku przebiega popularna ścieżka rowerowa łącząca Wolę z centrum Warszawy.