Wento działa na polskim rynku od 2011 r. i aktywnie uczestniczy w zachodzącej transformacji energetycznej naszego kraju. W 2021 r. spółka weszła w skład międzynarodowego koncernu Equinor (dawniej Statoil), jednego z największych graczy na światowym rynku energetycznym. Wento zajmuje się rozwijaniem, budowaniem i eksploatacją projektów lądowych odnawialnych źródeł energii. Od 2015 roku, oprócz rozwoju farm wiatrowych, skutecznie angażuje się także w projekty fotowoltaiczne, które w najbliższej dekadzie odegrają kluczową rolę w zrównoważonym rozwoju Polski, zapewniając czystą i tanią energię. Do tej pory spółka podpisała już ponad 750 umów dzierżawy, a łączna moc projektów w portfelu Wento wynosi przeszło 1700 MW.

W Wento dążymy do tego, aby podejmowane przez nas działania nie szkodziły ludziom, środowisku ani społecznościom, wśród których żyjemy. Kierujemy się tymi wartościami również w codziennej pracy, czego przykładem jest wybór biura wpisujący się w naszą wizję odpowiedzialnego biznesu. Szukaliśmy miejsca, które spełni nasze oczekiwania i zapewni zespołowi najlepsze warunki do pracy, a przy tym będzie przyjazne dla otoczenia. Te cechy udało się znaleźć w Skylinerze . Inwestycja doskonale wpisuje się w nasze przekonania i misję, spełnia standardy zrównoważonego rozwoju, znajduje się w atrakcyjnej lokalizacji oraz zapewnia wysokiej jakości przestrzeń, w której nasz zespół będzie czuł się bezpiecznie i komfortowo – mówi Wojciech Cetnarski , prezes zarządu w Wento Sp. z o.o.

Zespół firmy Wento rozpocznie pracę w nowej siedzibie w Skylinerze w marcu 2023 r. Najemca zajmie jedno piętro, czyli blisko 1 500 mkw. powierzchni biurowej. W procesie wynajmu pośredniczyła agencja CBRE.

Cieszymy się, że nasz nowy najemca, który stawia wyłącznie na pewne, nowoczesne i ekologiczne rozwiązania, dostrzegł te cechy również w Skylinerze i wybrał go na swoją siedzibę. Dużą wagę przywiązywaliśmy do tego, aby nasza flagowa inwestycja była jak najbardziej przyjazna dla ludzi i środowiska. Potwierdza to m.in. certyfikat BREEAM na poziomie Excellent, a też zielony certyfikat innogy Polska. Dzięki niemu mamy pewność, że 100 proc. energii zużywanej przez Skyliner pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Liczymy, że praca w takim otoczeniu doda zespołowi Wento dużo dobrej energii – mówi Harald Jeschek, partner zarządzający w Grupie Karimpol.