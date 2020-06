Skyliner ma już 195 metrów

Na potrzeby budowy konstrukcji żelbetowej Skylinera zużyto ok. 8,3 tys. ton stali, wylanych zostało 50,7 tys. m3 betonu, a na placu budowy w prace żelbetowe zaangażowanych było bezpośrednio ok. 100 osób, m. in. cieśle, zbrojarze, operatorzy żurawia, czy hakowi. 44 piętra biurowca i docelowe 195 metrów wysokości, na które składa się 23-metrowe podium oraz wieża, zwieńczone zostały tradycyjną wiechą.

- Zarówno dla mnie, jak i dla całego zespołu Skyliner jest najtrudniejszym obiektem, jaki realizowaliśmy w dotychczasowej karierze zawodowej, przede wszystkim ze względu na skalę obiektu, wysokość oraz przyjęte rozwiązania projektowe i konstrukcyjne – mówi Piotr Pikuła, kierownik budowy Skylinera z Warbud.

Obecnie na placu budowy Skylinera prowadzone są roboty elewacyjne na szczycie budynku. Jest to najtrudniejsza część prac ze względu na wysokość, ograniczony dostęp i niekorzystne warunki atmosferyczne. Dodatkowo na tym etapie robót prace elewacyjne nie mogą być prowadzone z wnętrza budynku ponieważ do większości elementów fasadowych na tej wysokości nie ma już dostępu ze środka biurowca. Montaż elewacji wykonywany jest więc przy użyciu żurawia wieżowego i odbywa się w asyście alpinistów. Ostatni etap prac elewacyjnych dotyczy fasady ściany wspornikowej wieńczącej budynek czyli tzw. „pióropusza”. Elewacja pióropusza będzie wykonywana z rusztowania ustawionego na stropie skośnym o spadku ponad 60 proc. oraz na platformie wiszącej.

Najwyższy punkt rusztowania znajdzie się natomiast na poziomie ponad 195 metrów.

Autorem projektu architektonicznego jest pracownia APA Wojciechowski. Skyliner zaoferuje około 45 tys. mkw. powierzchni biurowej. Na każdym piętrze do dyspozycji przyszłych najemców będzie ok. 1,5 tys. mkw. przestrzeni. Budynek będzie się składać z 30 poziomów biurowych oraz 4 przeznaczonych na cele handlowo-usługowe, które będą dostępne zarówno dla najemców budynku, jak i mieszkańców Warszawy. Na ponad 3,5 tys. mkw. powierzchni znajdą się: m.in. sklepy, restauracje, kawiarnie czy fitness. Dodatkowo na wysokości 165 m są planowane dwa poziomy Skybaru z widokiem na panoramę miasta, na które będzie można wjechać dedykowaną windą.

Budynek jest położony przy Rondzie Daszyńskiego, bezpośrednio przy stacji II linii metra, przystankach 5 linii tramwajowych i 7 linii autobusowych. Recepcję biurowca od wejścia do stacji metra będzie dzielić zaledwie 7 metrów. Wjazd na pięciopoziomowy parking mieszczący 430 samochodów osobowych będzie możliwy od ulicy Prostej a w przyszłości także od ulicy Towarowej. Na poziomach podziemnych znajdzie się także ponad 300 miejsc rowerowych oraz szatnie z przebieralniami dla rowerzystów. Skyliner jest pre-certyfikowany w systemie BREEAM na poziomie Excellent.

