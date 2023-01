Rok 2022 było bardzo owocny dla Skylinera. Karimpol Polska podpisał 11 umów na wynajem o łącznej powierzchni blisko 22.200 mkw. dla swojego flagowego projektu na warszawskiej Woli.

Wśród najemców biurowca znajdują się prawdziwi giganci w swoich branżach.

Skyliner szczególnie przypadł do gustu firmom z branży technologicznej oraz IT.

Poziom komercjalizacji budynku wynosi już ponad 80 proc.

Jedna z największych obecnie powierzchni w Skylinerze należy do Mindspace - globalnego operatora butikowych elastycznych przestrzeni biurowych. Firma w biurowcu przy Rondzie Daszyńskiego zajmie w sumie 4.400 mkw. powierzchni, co już wiosną tego roku da 600 nowych miejsc do pracy w przestrzeni coworkingowej. To druga lokalizacja Mindspace w Polsce i czterdziesta na świecie.

Jedna z największych obecnie powierzchni w Skylinerze należy do Mindspace.

Skyliner szczególnie przypadł do gustu firmom z branży technologicznej oraz IT. Do MicroStrategy, DXC Technology, Luxoft i Capital.com dołączyły trzy kolejne marki, które w 2022 roku zdecydowały się otworzyć tu swoją siedzibę. Onwelo S.A. – dostawca rozwiązań IT dla biznesu - zajął 30. piętro biurowca (1.500 mkw.). Na dwukrotnie większej powierzchni zadomowiła się spółka Digital Services Poland właściciel portalu currency.com. Dwa poziomy przejął już iTechArt, a w sumie międzynarodowy gigant zajmie blisko 4.500 mkw. przestrzeni.

Na adres przy Prostej 67 zdecydowały się również dwie kultowe i znane wszystkim marki. Coca-Cola Polska i 110 jej pracowników zajęli w Skylinerze blisko 2.400 mkw. Polski oddział Mattel – największej firmy zabawkowej na świecie – już niebawem wprowadzi się na swoje 660 mkw.

Cieszymy się, że Skyliner – jako centralny punkt tak dynamicznie rozwijającej się Woli – znalazł uznanie wielu znanych i cenionych na całym świecie firm. Nasi najemcy reprezentują bardzo różne branże, a mimo to wszyscy znaleźli w naszym biurowcu odpowiednie dla siebie miejsce. W tej chwili mamy wynajęte ponad 80 proc. powierzchni, ale trwają negocjacje kolejnych umów. Jesteśmy więc pewni, że już niebawem Skyliner zapełni się w całości – mówi Jarosław Prawicki, Executive Director w Karimpol Polska.

Już w marcu do swojej nowej siedziby na Woli wprowadzi się przedstawiciel sektora energii odnawialnej, spółka Wento. Zajmie blisko 1.500 mkw. Wśród nowych najemców, którzy już zdążyli zająć swoje przestrzenie, znaleźli się Bolt (3.000 mkw.), Aon (1.500 mkw.), Tarkett (1.000 mkw.), a także Gorąco Polecam. Smaki z piekarni (Enata Bread – 120 mkw.).

Skyliner – centralny punkt dynamicznie rozwijającej się Woli.

Do najemców budynku należą ponadto firmy: Booksy, Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce, Dom Maklerski X-Trade Brokers (XTB). W biurowcu działa także restauracja MEET & EAT należąca do Grupy Nutri Mind.

