Skyliner przyciąga gigantów IT

DXC Technology to globalny lider usług IT z listy Fortune 500 (coroczny ranking 500 największych amerykańskich przedsiębiorstw), zatrudniający ponad 130 tys. pracowników w ponad 70 krajach. Firma wspiera największe światowe marki, jak również klientów sektora publicznego. W Polsce DXC Technology zatrudnia ponad 2 tys. osób.

- Wybór Skylinera jako nowej siedziby DXC Technology idealnie wpisuje się w strategię naszej firmy, która dąży do wdrożenia w organizacji bardziej elastycznego modelu pracy - z mniejszą liczbą osób pracujących stacjonarnie za to w najlepszych w swojej klasie nowoczesnych przestrzeniach biurowych, gdzie można komfortowo współpracować, spotykać się z klientami oraz tworzyć innowacyjne rozwiązania technologiczne – mówi Jacek Skowroński, Head of HR Global Innovation & Delivery Center w DXC Technology.

Do Skylinera DXC Technology przeprowadza się razem z firmą Luxoft.

Luxoft to założona ponad 20 lat temu firma zajmująca się strategią cyfrową i inżynierią oprogramowania. Działa w ponad 22 krajach i zatrudnia ok. 13 tys. osób. Od 2019 roku Luxoft jest częścią DXC Technology. Wspólna siedziba w biurowcu Skyliner to kolejny ważny krok w integracji obu podmiotów.

Nowi najemcy wprowadzą się do Skylinera w przyszłym roku i zajmą łącznie trzy piętra budynku.

Skyliner to jeden z najwyższych biurowców Warszawy zlokalizowany na warszawskiej Woli przy Rondzie Daszyńskiego. Oferuje 49 tys. mkw. powierzchni biurowej i retailowej do wynajęcia na 42 kondygnacjach.

Skyliner posiada certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Biurowiec jest najnowszą inwestycją Grupy Karimpol. Został zaprojektowany przez pracownię APA Wojciechowski.