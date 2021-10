Skyliner z najemcą z branży ubezpieczeń

Od marca 2022 roku nową siedzibą polskiego oddziału Colonnade stanie się Skyliner.

Ubezpieczyciel zajmie 1 500 mkw. powierzchni.

W procesie najmu Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce był reprezentowana przez firmę doradczą CBRE.

Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce (Colonnade) działa na polskim rynku od lipca 2017 r. Ubezpieczyciel zatrudnia ponad 130 pracowników wyspecjalizowanych w tworzeniu i sprzedaży tradycyjnych oraz niszowych ubezpieczeń „non life”. Firmom Colonnade oferuje m.in. ubezpieczenia majątkowe, OC, odpowiedzialności zawodowej, władz spółki, ryzyk cybernetycznych i osobowe. Klientom indywidualnym oferuje przede wszystkim ubezpieczenia NNW i turystyczne.

- Biuro w Skylinerze pomoże nam skutecznie realizować wdrożony właśnie hybrydowy model pracy. Potrzebujemy powierzchni i infrastruktury, która zapewni wygodny i efektywny sposób wykonywania obowiązków przez pracowników podzielonych na grupy i wykonujących pracę w biurze w wybrane dni tygodnia. Nowe biuro to więcej sal konferencyjnych, wydzielone strefy do indywidualnych rozmów, czy też specjalna strefa coworkingowa – wszystko, co jest niezbędne w nowoczesnym biurze i w nowym modelu naszej pracy. Podejmując decyzję o wyborze nowej siedziby dostrzegliśmy niezaprzeczalne plusy Skylinera – lokalizację, wygodny dojazd komunikacją miejską, nowoczesne i przyjazne środowisku rozwiązania w budynku. Mimo wielkiej sympatii, jaką mamy do obecnej lokalizacji biura z niecierpliwością czekamy na przeprowadzkę i pierwszą kawę w nowej siedzibie – mówi Grzegorz Kulik, dyrektor generalny Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce.

