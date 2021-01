Skyliner z pozwoleniem na użytkowanie

Jeden z najwyższych biurowców w Warszawie - Skyliner - należący do Grupy Karimpol uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Wieżowiec zaprojektowany przez pracownię APA Wojciechowski otrzymał też oficjalny adres – ul. Prosta 67. Najemcy zaczną się do niego wprowadzać w pierwszej połowie tego roku.

Budowa Skylinera rozpoczęła się pod koniec 2017 r. i trwała 36 miesięcy. Górujący - na warszawskiej Woli - wieżowiec ma 195 m wysokości i oferuje 45 000 m kw. powierzchni biurowej rozlokowanej na 30 kondygnacjach. Znajdują się w nim również lokale przeznaczone na cele handlowo-usługowe oraz gastronomiczne, które będą dostępne zarówno dla najemców budynku, jak i mieszkańców Warszawy. Łącznie blisko 49 000 m kw. powierzchni.

- Dla Generalnego Wykonawcy Skylinera, decyzja o pozwoleniu na użytkowanie jest nie tylko zwieńczeniem wysiłków inżynierów i emocji towarzyszących wznoszeniu budynku, to przede wszystkim finał wspólnego wyścigu – z czasem, warunkami technologicznymi, aurą, harmonogramem, a w ubiegłym roku również z epidemią. To dla nas potwierdzenie, że dobrze wykonaliśmy swoją pracę – mówi Karol Puszerkiewicz, dyrektor kontraktu Skyliner z Warbud S.A. – Inwestor był wymagający, budynek naprawdę trudny technicznie, tym bardziej cieszymy się, że udało się spełnić oczekiwania Klienta i, co dla nas szczególnie ważne, wybudować ten wieżowiec bezpiecznie. Za nami doświadczenie wyjątkowe. Będziemy ten projekt bardzo dobrze wspominać - dodaje. – Dziękuję wspaniałemu zespołowi Skylinera, inżynierom i setkom pracowników za ich determinację i serce do pracy, zwłaszcza w tych trudnych czasach.

Już niebawem flagowa inwestycja Grupy Karimpol zacznie wypełniać się życiem, spółka uzyskała właśnie zgodę na użytkowanie Skylinera. Obecnie trwa komercjalizacja części biurowej i retailowej.

- Po wielu miesiącach intensywnej pracy rozpoczynamy kolejny etap w historii firmy - nasze szerokie portfolio nieruchomości powiększyło się o wieżowiec. Stworzyliśmy Skylinera z myślą o użytkownikach i z dumą oddajemy do ich dyspozycji jego przestrzenie. Bardzo cieszymy się, że już niebawem przywitamy najemców oraz odwiedzjących biurowiec gości – mówi Harald Jeschek, Partner Zarządzający Grupy Karimpol. – Miniony rok upłynął pod znakiem pandemii. Oddanie Skylinera do użytku to dla nas symboliczny moment – początek postcovidowej normalności. Wierzymy, że wkrótce zaczniemy wracać do pracy w biurze i bezpośrednich kontaktów z ludźmi, a Skyliner ze wszystkimi rozwiązaniami technologicznymi jest doskonale przygotowany do tego, by móc bezpiecznie i komfortowo pracować – podkreśla.