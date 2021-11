Skyliner z zieloną energią

Aspekty ekologiczne odgrywały bardzo istotną rolę na każdym etapie budowy biurowca należącego do Grupy Karimpol.

Inwestor dużą wagę przywiązywał do tego, aby budynek był jak najbardziej przyjazny dla ludzi i środowiska.

To założenie stanowiło wspólny mianownik działań związanych z projektowaniem Skylinera, jego budową oraz doborem jakościowych i naturalnych materiałów do wykończenia wnętrz.

Do współpracy zaproszono także firmy dostarczające zielone rozwiązania gwarantujące m.in. korzystanie w całości z odnawialnych źródeł energii, którą do Skylinera dostarczy innogy Polska z Grupy E.ON. Zakup energii ekologicznej został potwierdzony gwarancją jej pochodzenia w 100 proc. z lądowych farm wiatrowych, co wpisuje się w zielony charakter budynku.

– Nowoczesne biurowce muszą być przyjazne i komfortowe dla użytkowników, a także ekologiczne. Ten aspekt jest dla nas szczególnie ważny. Na każdym etapie realizacji Skylinera oraz po oddaniu go do użytku dbamy o środowisko naturalne, co potwierdza certyfikat BREEAM na poziomie Excellent, ale też zielony certyfikat innogy Polska. Dzięki niemu mamy pewność, że 100 proc. energii zużywanej przez Skyliner pochodzi z odnawialnych źródeł energii – mówi Szymon Zduńczyk, dyrektor techniczny z Grupy Karimpol. – Obecnie w trakcie prowadzenia prac wykończeniowych dla najemców budynku dbamy o taki dobór materiałów, które będą mogły być poddane recyklingowi po zakończeniu najmu. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych systemów jesteśmy w stanie szczegółowo monitorować zużycie mediów i wprowadzać na bieżąco optymalizacje – dodaje.

- Umowa na zakup energii z farm wiatrowych przynosi wiele korzyści klientom, którzy się na nią decydują. Podnosi prestiż inwestycji, zwiększa jej wartość rynkową, a także pozwala obniżyć koszty eksploatacji – komentuje Mariola Kopcińska, menedżer w Pionie Klienta Biznesowego, innogy Polska S.A. z Grupy E.ON. – Korzystając z energii z OZE budynek, a tym samym jego najemcy, generują mniejszy ślad węglowy. Takie rozwiązanie oznacza m.in. redukcję emisji zanieczyszczeń i ilość wytwarzanych odpadów. To wszystko pomaga przeciwdziałać niekorzystnym zmianom klimatycznym – dodaje.