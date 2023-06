Budynek B warszawskiego kompleksu Skysawa otrzymał certyfikat BREEAM na poziomie outstanding, osiągając jeden z najwyższych wyników w Polsce - 95.6 proc.

Budynek B warszawskiego kompleksu biurowo-handlowego Skysawa otrzymał certyfikat zrównoważonego budownictwa BREEAM na poziomie outstanding.

Rezultat był wynikiem współpracy głównego wykonawcy - Porr oraz oraz firmy doradczej JW+A, specjalizującej się w zielonym budownictwie i certyfikacjach wielokryterialnych.

Firmy wspólnie wdrożyły szereg wysoko punktowanych działań przekładających się na wynik certyfikacji.

Ścisła współpraca głównego wykonawcy z firmą doradczą na każdym etapie powstawania inwestycji jest jedną z kategorii punktowanych w klasyfikacji BREEAM. Z tego powodu przy budowie kompleksu Skysawa wspólne działania Porr i JW+A, mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu powstającego obiektu na środowisko, rozpoczęły się już na wstępnym etapie budowy i trwały aż do zakończenia całego procesu.

- Jako generalny wykonawca mamy świadomość naszego wpływu na środowisko. Realizując budowę, staramy się, aby spełniała ona nie tylko kryteria techniczne i projektowe, ale również te dotyczące budownictwa zrównoważonego. Skysawa jest dowodem na to, że jest to możliwe – wieżowiec zbudowany w rekordowym tempie 36 miesięcy, osiągnął znakomity wynik certyfikacji BREEAM. Oczywiście nie byłoby to możliwe bez zaangażowania wszystkich stron, w tym przede wszystkim zrozumienia i wsparcia ze strony inwestora - podkreśla Dariusz Wietrzyński, członek zarządu Porr.

Jednym z pierwszych działań zainicjowanych przez Porr i JW+A było odpowiednie zabezpieczenie zieleni znajdującej się na terenie budowy. Działania podjęte wspólnie z zaangażowanym w projekt ekologiem pozwoliły na zastosowanie rozwiązań realnie chroniących zieleń, a także na takie przygotowanie planu działań, aby późniejsze zagospodarowanie terenu zapewniało zieleni optymalne warunki do rozwoju.

Kolejny krok polegał na wdrożeniu rozwiązań dotyczących prowadzenia prac budowlanych, co umożliwiło recykling i ponowne użycie odpadów budowlanych na poziomie ponad 95 proc. Odpowiednia gospodarka zasobami i powtórne wykorzystanie odpadów to jedno z rozwiązań, które w swoich działaniach rekomenduje JW+A, a to przyczynia się to do środowiskowej odpowiedzialności budynku, a przez to do uzyskania dodatkowej punktacji w certyfikacji.

Ponadto, monitoringiem objęty został proces pozyskiwania materiałów budowlanych. JW+A wspólnie z Porr i asesorem wskazanym przez inwestora dbali, aby materiały dostarczane na budowę pochodziły od dostawców posiadających certyfikat środowiskowy. Jest to wymagająca kategoria BREEAM, która pozwala uzyskać wyższy wynik certyfikacji. Cały proces polegał na stałym monitoringu i sporządzaniu comiesięcznych raportów potwierdzających wdrażanie proekologicznych rozwiązań w procesie prowadzenia budowy.

- Projekt był wyjątkowo wymagający, a oczekiwania inwestora – Polskiego Holdingu Nieruchomości od początku zostały ustawione na wysokim poziomie. Skysawa jest reprezentacyjnym budynkiem zlokalizowanym w ścisłym centrum Warszawy. Obiekt ten musiał nie tylko wpisywać się w architekturę miasta, ale też spełniać liczne wymagania ekologiczne oraz być przyjazny dla użytkowników. - mówi Błażej Szymczyński, Associate Director w JW+A.

W budynku zastosowano windy z systemem stand-by i energooszczędnym oświetleniem. fot. mat. pras.

Listę proekologicznych rozwiązań zaimplementowanych w samym budynku otwierają instalacje wodno-kanalizacyjne, wentylacyjne i elektryczne dostosowane do wymagań certyfikatu BREEAM. W efekcie, w budynku pojawiły się windy z systemem stand-by i energooszczędnym oświetleniem oraz odpowiednie oświetlenie zewnętrzne minimalizujące zanieczyszczenie światłem. Zastosowano również wodooszczędną armaturę sanitarną oraz systemy pozwalające na monitorowanie zużycia wody i jej wycieku. Ponadto, wybudowano zbiornik retencyjny gromadzący wodę deszczową. Dzięki wdrożeniu tych rozwiązań, budynek B kompleksu Skysawa otrzymał maksymalną liczbę punktów w kategoriach dotyczących gospodarowania wodą, zagrożenia powodziowego i zarządzania wodą deszczową.

Biurowiec Skysawa mieści się w Warszawie. fot. mat. pras.

Jednym z finalnych etapów powstawania inwestycji było nasadzenie rodzimej zieleni w obrębie obiektu. Jej dobór był zgodny z rekomendacjami zawartymi w raporcie przygotowanym przez ekologa.

Następnie sporządzono długofalowy plan opisujący odpowiednią pielęgnację roślinności otaczającej budynek. Wszystkie rozwiązania dotyczące zieleni pozwoliły uzyskać aż 7 proc. do całkowitego wyniku certyfikacji.



Jednym z obszarów, za który SKYSAWA B otrzymała maksymalną liczbę punktów jest kategoria dotycząca organizacji transportu wokół budynku i możliwości oferowanych jego użytkownikom. W budynku zapewniono infrastrukturę dla rowerzystów - liczne miejsca postojowe dla rowerów, szafki dla ich użytkowników i prysznice. Ponadto, w obrębie inwestycji pojawiły się wyznaczone miejsca ładowania pojazdów elektrycznych.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl