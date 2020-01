SkySawa w prestiżowym gronie

Budynek A kompleksu biurowo-handlowego SkySawa powstającego w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 36, znalazł się wśród pięciu europejskich inwestycji komercyjnych nominowanych do prestiżowej nagrody BREEAM Awards 2020 w kategorii „Commercial Projects – Design Stage Award”. Doroczny plebiscyt organizowany jest przez międzynarodową instytucję certyfikującą Building Research Establishment (BRE) Global. Celem konkursu jest wyłonienie inwestycji wyznaczającej nowe standardy w zakresie rozwiązań proekologicznych i zrównoważonego budownictwa.

- Budowa SkySawa od samego początku prowadzona jest w sposób zrównoważony. Cieszymy się, że zostało to zauważone przez międzynarodową instytucję certyfikującą BRE Global. Dla nas samo znalezienie się wśród pięciu inwestycji europejskich nominowanych w konkursie BREEAM Awards 2020 jest już nagrodą i powodem do dumy - mówi Tomasz Górnicki, wiceprezes ds. inwestycji Polskiego Holdingu Nieruchomości.

Budynek A biurowca SkySawa otrzymał certyfikat BREEAM Interim na poziomie Outstanding we wrześniu 2019 r. Jest pierwszym budynkiem w Polsce, któremu przyznano certyfikat na tym poziomie w systemie BREEAM 2016. Obiekty starające się o certyfikat poddawane są ocenie w 10 kategoriach m.in. zarządzanie, energia, transport, woda, materiały. W trzech z dziesięciu kategorii SKYSAWA otrzymała maksymalną liczbę punktów tj. za lokalizację i transport, oszczędność wody oraz zarządzanie procesem realizacji. W procesie certyfikacji inwestycji wspierają nas DIL Polska i Go4Energy.

Pozostałe inwestycje nominowane do BREEAM Awards 2020 w kategorii „Commercial Projects – Design Stage Award” to: 21 Moorfields w Londynie, Louwman Rotterdam Zuid w Rotterdamie, Project Mint (Triton Square) w Londynie, Quatour – Building C w Brukseli.