SKYSAWA w prestiżowym gronie

SKYSAWA to jeden z większych kompleksów biurowo-handlowych powstających w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 36. Inwestycja Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. będzie składać się z dwóch budynków – niższego SKYSAWA A oraz 155-metrowej wieży SKYSAWA B, które w sumie dostarczą na rynek ok. 40 tys. mkw. wysokiej klasy powierzchni biurowej. Kompleks będzie wyróżniał się ponadczasową architekturą i zastosowaniem nowoczesnych technologii. Dzięki centralnej lokalizacji, tuż przy Rondzie ONZ, będzie też jedną z nielicznych inwestycji w Warszawie, których najemcy będą mogli dostać się bezpośrednim przejściem podziemnym do stacji metra.

Zielone rozwiązania w SKYSAWA

Oba budynki SKYSAWA będą wysokowydajne, a koszty ich utrzymania będą niższe niż w podobnych obiektach dzięki zastosowaniu licznych proekologicznych rozwiązań. W kompleksie zamontowane zostaną m.in. wysokowydajne systemy odzyskiwania ciepła, energooszczędne oświetlenia LED, armatury sanitarne z ograniczonym przepływem wody czy system odzyskiwania wody deszczowej do podlewania zieleni.

Dzięki centralnemu położeniu tuż przy Rondzie ONZ, dostępowi do gęstej siatki komunikacji miejskiej, bezpośredniemu przejściu z budynku A do stacji metra i bliskość ścieżek rowerowych, SKYSAWA umożliwi pracownikom przyszłych najemców łatwy dojazd do wszystkich dzielnic miasta z wykorzystaniem zrównoważonych form transportu. Ponad to w samym biurowcu znajdzie się nowoczesna infrastruktura dla rowerzystów obejmująca ok. 200 miejsc postojowych dla rowerów, szafki i szatnie z natryskami. Dwupoziomowy parking podziemny kompleksu SKYSAWA oprócz standardowych miejsc postojowych będzie wyposażony w dziewięć stacji ładowania samochodów elektrycznych.

Z myślą o dobrym samopoczuciu osób pracujących w SKYSAWA, w obu budynkach przewidziano powierzchnie z trasami, których najemcy zyskają otwartą przestrzeń do relaksu i prowadzenia mniej formalnych spotkań. Dodatkowo na poziomie -1 znajdą się liczne ogólnodostępne punkty gastronomiczne i handlowo-usługowe.