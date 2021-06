Śląsk jako mała dolina krzemowa czeka na transformację energetyczną

Warto poświęcić czas i uwagę na to, aby transformacja energetyczna zmierzała w kierunku działań offsetowych. Deweloperzy oczywiście będą nadal budować mieszkania i biurowce, ale bez tych działań nie osiągniemy w przyszłości wielkiego sukcesu - uważa Maciej Wójcik, partner zarządzający TDJ Estate.

Branża deweloperska na Śląsku ma się dobrze. Budują się osiedla mieszkaniowe i biurowce. Wystarczy przypomnieć, że w samej Strefie Kultury powstanie w najbliższym czasie, czyli w perspektywie pięciu lat, dwa tysiące mieszkań. Przestrzeń zupełnie się zmieni.

- Jednak należy podkreślić, że generalnie brakuje pomysłu na Śląsk na najbliższe 15 lat i więcej. Jesteśmy w okresie dużej transformacji. Poprzez nałożenie opłat na emisję CO2 przemysł ciężki, górniczy skazany jest na stopniowe wygaszanie. Z badań Uniwersytetu Ekonomicznego wynika, że ta gałąź gospodarki przestanie być opłacalna do 2035 roku. To o tyle istotne, że z górnictwem związanych jest około 100 tys. osób, natomiast okołogórniczym - 400 tys. Oznacza to, że jedna trzecia populacji Śląska jest związana z przemysłem ciężkim - podkreślił Maciej Wójcik, partner zarządzający TDJ Estate.

Dlatego ważne jest, aby szukać dróg i propozycji do udanego przekształcenia tego sektora gospodarki.

- Nadarza się świetna okazja, ponieważ jesteśmy w trakcie transformacji. Zgodnie z przewidywaniami Konfederacji Lewiatan do wydania jest około 1,5 - 1,6 mld zł w perspektywie najbliższych kilkunastu latach. Jest to dobry moment na to, aby prowadzić szeroko zakrojoną edukację wśród ludzi już pracujących - uważa Maciej Wójcik.

Dodaje, że na Śląsku świetnie się rozwija sektor nowoczesnych usług dla biznesu, nawet niektórzy nazywają region małą krzemową doliną, ale mimo wszystko to jest niewielki procent osób pracujących.

- Dlatego warto poświęcić czas i uwagę na to, aby transformacja energetyczna zmierzała w kierunku działań offsetowych, czyli koncentracji na tym, aby produkcja związana z przemysłem energetycznym zmieniała się zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej. Deweloperzy oczywiście będą nadal budować mieszkania i biurowce, ale bez tych działań nie osiągniemy wielkiego sukcesu - uważa Maciej Wójcik, partner zarządzający TDJ Estate.

