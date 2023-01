Górny Śląsk powinien, poprzez codzienne wspólne działania, drążyć skałę i wykreować jednolity obraz regionu. W przeciwnym wypadku nie trafi na inwestycyjną mapę świata - apelowali uczestnicy Property Forum Śląsk.

Region Śląska potrzebuje wyraźnie sprecyzowanych celów i promocji na arenie międzynarodowej.

Współpraca miast powinna być największym priorytetem metropolii.

Inwestorzy oczekują planów na rozwój miast. Bez tego trudno o nowe przedsięwzięcia.

Śląsk przechodzi gigantyczną metamorfozę. Centrum monokultury górniczej zastąpił nowoczesny ośrodek przemysłowy, a ostatnie lata upłynęły pod znakiem dynamicznego rozwoju, m.in. branży technologicznej - mówiła Anna Głowacz, dyrektor, Dział Industrial, dyrektor biura w Katowicach, Axi Immo.

Górny Śląsk jest drugim co do wielkości rynkiem logistycznym w Polsce. Gonimy Warszawę – przypominała podczas Property Forum Śląsk Anna Głowacz.

Potrzebne są działania, a nie deklaracje

W trudnym momencie gospodarczym, region boryka się z tymi samymi problemami co reszta kraju. Utrzymanie mocnej pozycji wymaga konkretnych działań, a nie wyłącznie deklaracji.

- Od wielu lat mówimy o wielkim potencjale, który ma Śląsk. Musimy się skupić na tym, by w tych trudnych czasach zacząć ten potencjał wydobywać. Jednak, aby tego dokonać, musimy mówić wspólnym językiem – uważa Bartłomiej Solik, partner zarządzający, TDJ Estate.

Zdaniem prelegenta, należy pokazywać Śląsk jako obszar zamieszkiwany przez 2,2 mln ludzi, charakteryzujący się ogromną różnorodnością oraz jako miejsce, w którym instytucje i podmioty gospodarcze potrafią ze sobą rozmawiać. – Tego jeszcze nie widać – zaakcentował Bartłomiej Solik. – Poszczególne podmioty dysponują platformami wymiany np. pomysłów, jednak do nas, jako inwestora lokalnego, tego typu inicjatywy z szeroko pojętego sektora publicznego nie docierają.

Jeżeli miasta w całej GZM nie zrozumieją, że trzeba odłożyć na bok własne ambicje na rzecz wspólnego celu dla całego województwa, to cały czas będziemy mówić wyłącznie o potencjale – zaapelował Bartłomiej Solik.

Niestety, wiele ustaleń podjętych w ramach metropolii odbija się od ściany, jakim jest polski system prawny.

Szukamy wyjścia z sytuacji w ramach GZM poprzez porozumienia międzygminne, ale kompetencje metropolii są mocno ograniczone przez system centralny. Nie mamy wielu narzędzi – przyznał Arkadiusz Czech, burmistrz Tarnowskich Gór wskazując na potrzebę zmiany ustawy o metropolii.

Śląsk musi zaistnieć na mapie świata

Robert Jacek Moritz, prezes zarządu, ALTA SA, twórca Miasteczka Siewierz Jeziorna, zaznaczył, że trzeba jasno określić kierunek działań, podając przykład Nowego Jorku.

Największym konkurentem dla stanu jest Krzemowa Dolina. Postawiono więc sobie cel: ściągnięcie wszystkich firm, które są w Kalifornii, do Nowego Jorku. Aby tego dokonać, trzeba było zmienić miasto - mówił Robert Jacek Moritz.

- Zmieniono plan zagospodarowania w centrum Manhattanu, dzięki czemu inwestorzy mogli budować dużo wyżej, stworzono centrum przesiadkowe i zmieniono cały system transportu masowego. Wszystko po to, by stworzyć dobre miejsca do mieszkania i atrakcyjne lokalizacje dla biznesu – mówił i wskazał słabe punkty metropolii.

Według prezesa zarządu Alta, zagraniczne firmy i fundusze inwestycyjne nie zdecydują się na śląskie przedsięwzięcia, jeśli region nie będzie widoczny na mapie świata i nie będzie dysponował klarowną ofertą popartą dostępnymi danymi.

Z tą opinią zgodził się Wojciech Caruk, prezes zarządu, PFR Nieruchomości SA, choć zaznaczył, że problem dotyczy wielu małych i średnich miast w Polsce. - Danych do analiz po prostu brakuje – przyznał.

Mimo to, fundusze patrzą przede wszystkim na zwrot. Obserwują wszystkie rynki regionalne i porównują ceny wynajmu mieszkania. Dlaczego na Śląsku może być ograniczona liczba funduszy? Odpowiedzią może być właśnie większy zwrot na innych rynkach – zastrzegł Wojciech Caruk.

– To również kwestia ryzyka i mniejszej dostępności gruntów. Zmiennych jest wiele - mówił i zaznaczył, że PRS wymaga długoterminowej perspektywy. - Nie jesteśmy w stanie konkurować z deweloperami o grunty, biorąc pod uwagę cenę zakupu. Stąd, naturalnym partnerem funduszy dla rozwoju są jednostki samorządu terytorialnego i spółki Skarbu Państwa, dzięki czemu możemy kupić działki po „zdrowej” cenie i wybudować mieszkania z niewygórowanym czynszem – wyjaśnił.

Potrzebny jasno sprecyzowany cel

- Musimy w najbliższym czasie zdefiniować się na nowo i powiedzieć światu, na czym nam na Śląsku zależy i jak się chcemy rozwijać – podkreślił Mariusz Jankowski, naczelnik, Wydział Obsługi Inwestorów, Urząd Miasta Katowice.

Dodał, że Miasto Katowice będzie w tym odgrywać istotną rolę jako stolica regionu. – Wspólnie z władzami województwa i przedstawicielami Metropolii podejmujemy wspólne działania promujące region na arenie międzynarodowej, jednak napotykamy na problemy z rozpoznawalnością – przyznał.

Powinniśmy, poprzez codzienne wspólne działania, drążyć skałę i wykreować jednolity obraz regionu. Bez tego jest nam bardzo trudno promować go w świecie – podsumował Mariusz Jankowski.

Podkreślił również potrzebę komplementarności miast, a nie ich rywalizacji.

- Musimy się uzupełniać. Tylko wówczas będziemy rozwijać się w zrównoważony sposób – podsumował.

