Śląsk wciąż potrzebuje nowoczesnych powierzchni biurowych

Maciej Wójcik, Partner Zarządzający w TDJ Estate









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 24 maj 2021 09:44

Rynek katowicki wyróżnia się na tle innych rynków regionalnych. Po oddaniu do użytkowania w 2020 roku ponad 61 tys. mkw. powierzchni biurowych całkowita ich podaż w samych Katowicach zbliżyła się do poziomu 600 tys. mkw. Wszystkie budowy, które zostały rozpoczęte w 2019 lub 2020 roku, były realizowane nieprzerwanie. Świadczy to o tym, iż w całym regionie jest wciąż ogromne zapotrzebowanie na nowoczesne powierzchnie biurowe - mówi Maciej Wójcik, partner zarządzający w TDJ Estate. O rynku biurowym na Śląsku będziemy rozmawiać 10 czerwca podczas Property Forum Śląsk Online.