Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przyciąga inwestorów ze świata, którzy chętnie wystawiają regionowi „certyfikat” potwierdzający dobry klimat dla biznesu. Jak to się robi? Zapytamy o to m.in. przedstawicieli samorządu podczas Property Forum Śląsk.

Magdalena Kolka, UM Katowice: Inwestorzy każdego roku przyjeżdżają do Katowic, dając nam „certyfikat” atrakcyjnej lokalizacji.

Tomasz Dyba, Cushman & Wakefield: Mimo wysokiego poziomu pustostanów katowicki rynek biurowy pozostaje aktywny.

Marcin Nowak, Ammega Business Services: Wsparciem w osiągnięciu celów biznesowych był wybór lokalizacji biura w centrum Katowic - tętniącej życiem metropolii.

Michał Mateja, Vaillant Business Services: Ekspansja na rynek katowicki będzie opłacalna zarówno dla naszej firmy, jak i dla lokalnej społeczności.

Katowice są jednym z największych centrów biznesowych w Polsce. Obiecujący potencjał ekonomiczny miasta i regionu został dostrzeżony przez inwestorów z branży usług biznesowych, ale również przez deweloperów biurowych i hotelowych, czy także podmioty powiązane z turystyką biznesową.

- Inwestorzy każdego roku przyjeżdżają do Katowic, dając nam „certyfikat” atrakcyjnej lokalizacji i potwierdzając, że nasze miasto dba o swoich przedsiębiorców oraz dobry klimat dla biznesu. Doskonałym przykładem są ostatnie firmy: Concentrix, GlobalLogic, Henry Meds, Orbus Software czy Vaillant - wylicza Magdalena Kolka, zastępca naczelnika Wydziału Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Katowice.

Średnia ocena wszystkich czynników Katowic na tle innych miasta. Fot. Raport BEAS.

Biura Katowic: dużo pustostanów, dobre warunki najmu

Rynek biurowy w Katowicach jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się w Polsce. Jednak poziom pustostanów jest dziś wysoki i wynosi aż 20,1 proc.

- Duża konkurencja sprawia, że deweloperzy i właściciele nieruchomości intensyfikują działania podnoszące atrakcyjność obiektów. W rezultacie najemcy mogą liczyć na dobre warunki najmu, elastyczne opcje negocjacyjne oraz dostęp do różnorodnych udogodnień. Firmy mogą zatem wybierać spośród różnych lokalizacji i standardów, dostosowując ofertę do swoich potrzeb - tłumaczy Tomasz Dyba, Senior Negotiator Cushman & Wakefield.

Średnia ocena przestrzeni biurowej miasta. Fot. Raport BEAS.

Mimo wysokiego poziomu pustostanów katowicki rynek pozostaje aktywny. Obecnie aż 78 tys. mkw. powierzchni biurowej jest w budowie - to trzeci wynik w kraju po Warszawie i Krakowie.

- Wzrost znaczenia hybrydowego modelu pracy zmienił też podejście części firm do biur. Może to oznaczać mniejszą powierzchnię dla pracowników, ale większą konieczność zapewnienia elastycznych przestrzeni do spotkań i współpracy - ocenia Tomasz Dyba.

Unikalny miejski ekosystem Katowic

Katowice to aglomeracja, która pokazała, jak w krótkim okresie można pojawić się na mapie lokalizacji dla sektora BSS, wzmocnić swoją pozycję i trafić na stałe do kryteriów wyszukiwania przez krajowych i zagranicznych inwestorów. „Cała aglomeracja katowicka jest unikalnym miejskim ekosystemem w Polsce i daje, wręcz jedyne w swoim rodzaju, możliwości logistyczne i komunikacyjne” - czytamy w najnowszym raporcie Business Environment Assessment Study.

Średnia ocena potencjału biznesowego miasta. Fot. Raport BEAS.

Do miasta można się w łatwy sposób dostać zarówno drogą lotniczą, jak i lądową, a to wszystko za sprawą lotniska Katowice-Pyrzowice oraz skrzyżowania autostrad A1 i A4. Walory logistyczne docenili deweloperzy nieruchomości biurowych, których nowoczesne biurowce wzbogacają architekturę miasta niemal każdego roku. Nowoczesne biurowce wybudowały takie firmy, jak: Skanska, TDJ, Echo Investment czy Ghelamco.

Katowice w liczbach • 2 665 tys. – tyle turystów odwiedziło woj. śląskie w 2022 r. • 314 – liczba obiektów hotelowych w woj. śląskim.

Katowice są w grupie tzw. miast Tier-2, które dla sektora BSS oznaczają wysoki potencjał rozwoju przy stabilnym poziomie kosztów i zrównoważonym nasyceniu rynku przez projekty typu BPO/GBC/IT. Na przestrzeni pierwszych dwóch dekad XXI w. stolica Górnego Śląska znacząco zwiększyła swoją atrakcyjność inwestycyjną i wszystko wskazuje na to, że trend ten będzie dalej kontynuowany.

Capgemini, PwC, IBM, Unilever, Fujitsu, Rockwell Automation, Accenture – to tylko niektóre globalne marki, tworzące tutaj miejsca pracy.

- Wsparciem w osiągnięciu celów biznesowych był wybór lokalizacji biura w centrum tętniącej życiem metropolii. Plany rozwojowe Globalnego Centrum Usług Biznesowych Ammega, po dwóch latach obecności w Katowicach, obejmują dalsze wzmocnienie silnej pozycji rynkowej i długoterminowe perspektywy - przyznaje Marcin Nowak, dyrektor zarządzający Ammega Business Services.

Katowice w liczbach • 42 proc. – tyle powierzchni Katowic zajmują lasy. • 282,5 tys. osób odwiedziło katowickie muzea w 2022 r. • Od 2015 r. Katowice są częścią Sieci Miast Kreatywnych UNESCO.

Prężnie rozwijające się środowisko przyjazne zarówno inwestorom, jak i pracownikom dostrzegła w Katowicach również firma Vaillant.

- Ekspansja na rynek katowicki będzie opłacalna zarówno dla naszej firmy, jak i dla lokalnej społeczności. Liczymy na dalszą współpracę z ekspertami z regionu. Obecnie nasz zespół składa się ze 100 specjalistów, których grono planujemy poszerzyć o kolejnych 130 ekspertów IT, dzięki czemu będziemy mogli razem budować przyszłość cyfrowego świata i dbać o nasze środowisko - opisuje Michał Mateja, Managing Director Vaillant Business Services Poland.

Specjalna strefa motorem przedsiębiorczości

Potencjalni inwestorzy oraz pracodawcy obecni na Śląsku doceniają możliwość otrzymania wsparcia ze strony administracji publicznej. Współpraca często rozpoczyna się jeszcze w trakcie procesu wyboru lokalizacji pod kątem nowej siedziby firmy. Przedsiębiorcy polscy i zagraniczni liczą na wsparcie w otrzymaniu informacji o lokalnym rynku w wielu aspektach. I niejednokrotnie zakres otrzymanej pomocy wpływa na finalną decyzję o ulokowaniu inwestycji.

Średnia ocena wsparcia administracji publicznej dla miasta. Fot. Raport BEAS.

W mieście bardzo widoczne są działania Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która wydała 78 decyzji o wsparciu dla nowych projektów inwestycyjnych. Dzięki inwestycjom powstanie 1 150 nowych miejsc pracy oraz zostanie poniesionych ponad 2,3 mld zł nakładów inwestycyjnych. Niektórymi inwestorami w Katowicach są: Abus Crane Systems Polska, Acustica Industiale Poland, Adient Foam Poland, Cornaglia Poland, Electrolux Poland.

