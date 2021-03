Ślaskie biura przyciągną więcej firm z sektora usług biznesowych?

DL Piano, inwestycja DL Invest Group









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 09 mar 2021 11:26

Śląsk to jeden z najszybciej rozwijających się regionów w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE). To tutaj mieści się siedziba Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jednej z najlepszych stref ekonomicznych na świecie według FDI Business Financial Times. Katowice, stolica Śląska to także jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w CEE. Jest to region o najwyższym poziomie urbanizacji i gęstości zaludnienia w Polsce. Lokalizacja, infrastruktura, a także duża ilość uczelni wyższych i idąca za tym dostępność wykształconej kadry czyni z Katowic i pobliskich miejscowości jeden z najważniejszych ośrodków SSC/BPO na mapie kraju. Podążają za tym inwestycje na rynku nieruchomości i dynamiczny rozwój rynku nowoczesnych powierzchni biurowych.