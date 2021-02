Śląskie biurowce DL Invest z certyfikatami BREEAM

Katowicki DL Tower do użytku zostanie oddany w IV kwartale 2021 roku, a gliwicki DL Prime w III kwartale 2022 roku. Za proces certyfikacji biurowców DL Invest Group odpowiada wiodąca europejska firma konsultingowa Sweco.

- Biurowce wchodzące w skład portfela DL Invest Group to wysokiej jakości projekty dopasowane w możliwie największym stopniu do potrzeb najemców oraz oferujące wartość dodaną dla lokalnych społeczności. Korzystając z bogatego doświadczenia grupy także w sektorze nieruchomości usługowo-handlowych nasze biurowe budynki rozwijamy w formule mixed-use. Obok dominującej funkcji biurowej to rozbudowana oferta handlowo-usługowa i gastronomiczna budują wartość naszych projektów oraz przyjazne środowisko wewnętrzne, a także komfort pracy i życia użytkowników. W efekcie starannie przygotowanej koncepcji komercjalizacji oraz w ramach budowania różnorodnej i komplementarnej oferty, nasze budynki zapewniają dostęp do licznych sklepów, restauracji, punktów usługowych, przedszkoli czy klubów fitness, pozwalając pracownikom, ich rodzinom oraz lokalnym społecznościom na realizację niemalże wszystkich potrzeb zakupowych w jednym miejscu. Dobrze skomunikowane wieloma środkami komunikacji lokalizacje naszych budynków to także łatwy dostęp do urzędów, instytucji finansowych czy dworców autobusowych i kolejowych, co także sprzyja lepszej organizacji dnia – stwierdza Dominik Leszczyński z DL invest.

- Z naszymi Najemcami chcemy współpracować długoterminowo, dlatego też dużą wagę przykładamy do proaktywnego zarządzania nieruchomościami, które pozostają w portfelu DL Invest Group w całym okresie najmu naszych partnerów, co ma z kolei kluczowe znaczenie dla budowania biznesu i struktur pracowniczych w przewidywalnych, bezpiecznych warunkach i w perspektywie wieloletniej. Certyfikacja naszych budynków w systemie BREEAM będzie potwierdzeniem wysokiej jakości projektów, które rozwijane są w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju – podkreśla Dominik Leszczyński.

Powstające budynki biurowe już kuszą najemców. W gliwickim projekcie DL Prime blisko 8 000 mkw. powierzchni biurowych wynajęła firma ista Shared Services. Trwają zaawansowane rozmowy z kolejnymi najemcami.

- Rynek gliwicki znamy bardzo dobrze. DL Prime to nasz drugi projekt biurowy na terenie miasta. Pierwszy, DL Vintage Post, który zakładał odrestaurowanie zabytkowych budynków dawnej głównej gliwickiej poczty jest w całości wynajęty – mówi Dominik Leszczyński. DL Tower z kolei to kolejny nasz projekt w Katowicach po oddanym do użytku w maju zeszłego roku biurowcu DL Piano. Przy realizacji tego położonego w strategicznej lokalizacji biurowca współpracujemy między innymi z uznaną, międzynarodową firmą Eiffage. Wprowadzamy szeroko znaną, ekologiczną certyfikację BREEAM, aby podkreślić jakość naszych projektów oraz nasze przywiązanie do zasad zrównoważonego rozwoju – podsumowuje Dominik Leszczyński.