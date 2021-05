Sławomir Gajewski o planach spółki Torus

Dzisiaj deweloperzy ostrożnie podchodzą do nowych inwestycji biurowych, dlatego za dwa, trzy lata może być bardzo ciekawie na tym rynku - tłumaczy Sławomir Gajewski, prezes spółki Torus.









10 maj 2021

Pandemia wywoła kolejną falę szukania oszczędności na świecie, ale to dobra wiadomość dla Polski, bo kryzys zawsze windował naszą pozycję. Dzisiaj deweloperzy ostrożnie podchodzą do nowych inwestycji biurowych, dlatego za dwa, trzy lata może być bardzo ciekawie na tym rynku. Liczę na to. Mniej optymistyczny scenariusz zakłada, że nasz biznes może się nieco zmniejszyć, ale Torus się utrzyma, bo jesteśmy dobrzy w tym, co robimy – tłumaczy Sławomir Gajewski, prezes spółki Torus.