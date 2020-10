Sławomir Gajewski, Torus: Nie budujemy pochopnie, ani nieśmiało

Czy pandemia modyfikuje harmonogram budowy inwestycji DOKI Office?

Sławomir Gajewski, prezes spółki Torus: Nie, ale procedury administracyjne trwają dłużej, a to w naturalny sposób wydłuży proces uzyskania pozwolenia na budowę. Ten projekt jest dla nas priorytetowy.

Czy komercjalizacja już ruszyła?

Są zainteresowani. Nasz partner - Euro Styl, który realizuje część mieszkaniową projektu - DOKI Living też uzyskuje zaskakujące rezultaty w przedsprzedaży. Czuliśmy to rok temu i - pomimo bardzo trudnych czasów - nasze prognozy się sprawdzają. Jednak nie jest to jeszcze formalna komercjalizacja. Budujemy spekulacyjnie. Gdańsk jest rynkiem konkurencyjnym, więc najemcy monitorują projekty i mają świadomość, że powierzchnia zawsze gdzieś jest do wynajęcia. Proces komercjalizacji zazwyczaj przyspiesza u nas w trakcie budowy. Przykładowo nasz Neon, ostatni etap Alchemii w Gdańsku, w dwa miesiące po zakończeniu budowy osiągnął 88-procentowe obłożenie.

To wstępne zainteresowanie Dokami zapewne oznacza, że stocznia i jej kontekst historyczny skutecznie kusi, prawda?

Firmy przeszły już przez fazę szklanych biurowców. Dzisiaj klienci i najemcy szukają balansu, kontekstu miejsca - to jest bardzo ciekawe zjawisko. Wydaje mi się, że rynek biurowy dojrzewa. Zaczynają się liczyć okoliczności, które wcześniej nie miały racji bytu – do tej pory mówiło się głównie o efektywności powierzchni. Tymczasem Torus zawsze był „blisko cegły” i ten nasz rodzaj nostalgii w architekturze się dosyć dobrze sprzedawał.

Biura zawsze chciały mieć dobry adres. Co to dzisiaj znaczy?

Ważne jest sąsiedztwo. Ono zawsze było istotne, ale dzisiaj ma nieco inny wymiar. Trójmiasto ma strukturę linearną - „sypialnie” są bardzo rozciągnięte. Odległość pomiędzy Wejherowem a południowymi dzielnicami Gdańska liczy około 40 kilometrów. To często oznacza dwugodzinną jazdę w korkach. Jednocześnie naszymi klientami są głównie podmioty z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, szczególnie firmy z branży IT. Zapewne wielu pracowników chciałoby należeć do lokalnej społeczności, która skupi najważniejsze aktywności życiowe blisko siebie, żeby można było iść do pracy, a nie jechać. Dobrym przykładem jest gdański Garnizon, który zapewnia miejsce do pracy, życia i rozrywki. Chciałbym, żeby DOKI podążały tą drogą...