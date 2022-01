Służewiec to nie tylko biura. Tak zmienia się "Mordor"

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield startuje z nową serią mini raportów poświęconych ciekawym lokalizacjom biznesowym na mapie stolicy, zatytułowaną „4 strony Warszawy”.

Pierwsze wydanie poświęcone jest okolicy Służewca.

Dynamiczne zmiany zagospodarowania terenów Służewca to nie tylko historia ostatnich 30 lat. Jeśli cofniemy się pamięcią do początków XX wieku okazuje się, że funkcje tego terenu zmieniały się kilkukrotnie. Do początku XX wieku były to tereny o charakterze wiejskim. W latach 1932-1939 powstawał tu nowy tor wyścigów konnych, a w 1938 roku Służewiec został przyłączony do Warszawy. W 1951 roku rząd wydał decyzję o budowie na terenie Służewca ośrodka przemysłowego – decyzja ta zmieniła obraz dzielnicy na kolejne dziesięciolecia nadając jej charakter przemysłowy. Wraz ze zmianą ustroju z początkiem lat 90-tych zakończyła się era dominacji przemysłu na Służewcu. Wybudowanie w 1992 roku pierwszego nowoczesnego biurowca Curtis Plaza przy ul. Wołoskiej 18 zapoczątkowało przemiany w kierunku dzielnicy biznesowej, jaką znamy dzisiaj.

Ewolucja stołecznego „Mordoru”

Służewiec biurowy to bardzo popularne miejsce na mapie biznesowej Warszawy. Oferujący ponad milion metrów kwadratowych powierzchni biurowej obszar, położony pomiędzy ulicami Woronicza, Wołoską, Obrzeżną, Bokserską i torami kolejowymi linii radomskiej, zaraz po centrum Warszawy, jest największym zagłębiem biznesowym w Polsce i jest zwykle utożsamiany z życiem korporacyjnym, ponieważ pracuje tu ponad 100 tys. osób. Służewiec biurowy w świadomości warszawiaków przez lata funkcjonował jako „Mordor”, kojarzony był z ogromnymi korkami, monokulturą biurową oraz brakiem punktów usługowych.

Obecnie Służewiec prezentuje się w zupełnie nowym świetle – dzięki rosnącej liczbie inwestycji mieszkaniowych w ciągu ostatnich lat przekształcił się w nowoczesną dzielnicę biurowo-mieszkaniową przyjazną zarówno dla mieszkańców, jak i pracowników. Na Służewcu pojawi się także więcej zieleni – przygotowywany jest projekt Parku Linearnego Suwak, który do 2023 roku powstanie na niezagospodarowanym terenie położonym wzdłuż linii kolejowej od stacji PKP Służewiec do ul. Woronicza – mówi Marcin Miazek, Associate Director, Building Consultancy, Cushman & Wakefield.