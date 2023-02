Od ósmej do szesnastej. Albo i dłużej. W stresie, szumie i rytmie powiadomień poczty. Jak sobie z tym radzić? Inteligentne biuro to idea tworzenia zrównoważonego, nowoczesnego i zaawansowanego technologicznie miejsca pracy.

To rozwiązania, które w założeniu mają zapewniać pracownikom najwyższy komfort.

Mają ułatwiać codzienne obowiązki, usprawniać funkcjonowanie firmy, ulepszać relacje i zwiększać szansę na kreatywność.

Smart office to także narzędzie optymalizowania kosztów.

Inteligentna przestrzeń biurowa musi być wielofunkcyjna, dopasowana do potrzeb pracowników i w pewien sposób elastyczna. We wnętrzu powinny pojawić się meble wspierające pracę zespołową i ułatwiające swobodny kontakt lub wręcz przeciwnie – zapewniające warunki do samodzielnej pracy w skupieniu.

Aby dobrze i kreatywnie zarządzać biurową przestrzenią, warto wykorzystywać meble modułowe i mobilne, które w razie potrzeby umożliwiają sprawną zmianę aranżacji.

Kluczowe znaczenie w nowoczesnym biurze ma ergonomia. To właśnie ona w dużej mierze decyduje o komforcie pracownika. Ponadto wpływa na jego zdrowie. Spędzanie kilku godzin za biurkiem wiąże się bowiem z ryzykiem bólów pleców, zwyrodnień kręgosłupa czy dolegliwości stawowo-mięśniowych. Jak zadbać o zdrowie i samopoczucie pracowników? Zapewniając im wygodne, dopasowane do potrzeb krzesła i biurka.

Rozwiązaniem idealnie wpisującym się w ideę smart biura jest Stand Up, czyli innowacyjne biurko z płynną, manualną regulacją wysokości blatu. Dzięki niemu pracownik może wykonywać swoje obowiązki zawodowe zarówno na siedząco, jak i na stojąco.

W smart biurze powinny pojawić się rośliny, ozdoby i inne akcenty dekoracyjne, które stworzą we wnętrzu przytulny klimat. Ponadto nie może zabraknąć miejsc do odpoczynku. Coraz więcej firm podąża śladem największych korporacji, takich jak Amazon czy Google, tworząc w swoich siedzibach przestrzenie służące do relaksu i integracji. W biurowcach często pojawiają się dobrze wyposażone kuchnie i jadalnie oraz chillout roomy z konsolami do gier czy planszówkami, a nawet sale fitness z podstawowym sprzętem do ćwiczeń.

Często wykorzystywanym rozwiązaniem w smart biurach jest open space, czyli otwarta przestrzeń. To idea, w której pracownicy wykonują swoje obowiązki w jednym, dużym pomieszczeniu. Według ekspertów powierzchnie typu open space dobrze wpływają na samopoczucie zatrudnionych. Jest to rozwiązanie ułatwiające komunikację i swobodną wymianę pomysłów między pracownikami.

Otwarta przestrzeń sprzyja integracji, umożliwia budowanie przyjacielskich relacji, poprawia nastroje i tworzy wśród pracowników poczucie jedności. Ponadto sprzyja kreatywności i wspiera produktywność. Doskonale sprawdza się tam, gdzie liczy się praca w grupie.

W nowoczesnym biurze typu open space nie może zabraknąć kabin dźwiękoszczelnych, czyli specjalne wydzielonych przestrzeni, o wyższej prywatności. Trudno wyobrazić sobie bowiem prowadzenie ważnych spotkań biznesowych w miejscu wypełnionym rozmowami pracowników.

Ważnym elementem smart biura jest automatyzacja procesów, które do tej pory zabierały pracownikom mnóstwo czasu. Do takich rozwiązań zaliczymy m.in. elektroniczny obieg dokumentów. Odciążenie zespołu z powtarzalnych i monotonnych czynności przełoży się na wzrost efektywności ich codziennej pracy.

W smart biurze powinny pojawić się czujniki ruchu, mechanizmy dostosowujące temperaturę pomieszczeń do aktualnych warunków pogodowych oraz zautomatyzowane systemy zabezpieczeń i alarmów. W pracy warto wykorzystać platformy umożliwiające rezerwację sal konferencyjnych, biurek i niezbędnego sprzętu przez pracowników pracujących hybrydowo, wirtualne tablice, oprogramowania do przeprowadzania wideokonferencji, karty magnetyczne uprawniające do wstępu do budynku, czy też czujniki rozpoznawania twarzy ułatwiające prowadzenie ewidencji czasu pracy/ W nowoczesnej, idącej z duchem czasu firmie nie może też zabraknąć inteligentnego oświetlenia – podkreśla Daria Ciecior z EcoFlow.

Poziom natężenia światła ma ogromne znaczenie. Nie tylko wpływa na komfort pracowników, ale także na efektywność ich codziennych działań. Im większa intensywność świata, tym wyższa wydajność pracowników. Nie chodzi jednak o to, by ustawiać maksymalne natężenie – oślepiające światło również nie służy pracy. Najlepszym rozwiązaniem jest inteligentny system oświetleniowy, który automatycznie dostosuje intensywność i kolor lamp do pory dnia, symulując naturalne, idealne dla wzroku światło naturalne.

Dopełnieniem smart biura powinna być przenośna stacja zasilania, która nie tylko zabezpieczy firmę na wypadek awarii prądu, ale także pozwoli pracownikom wykonywać obowiązki zawodowe z dowolnego miejsca – np. z balkonu czy strefy chilloutu, w której nie ma miejsca na podłączenie dodatkowych sprzętów. Przenośna stacja zasilania doskonale wpisuje się w ideę smart – ułatwia codzienne funkcjonowanie, ratuje wiele sytuacji i zapewnia najwyższy komfort – mówi ekspert z EcoFlow.

Smart biuro to przestrzeń, w której pracuje się z przyjemnością. Zastosowane rozwiązania sprzyjają kreatywności, zapewniają najwyższy komfort, ułatwiają wiele czynności i usprawniają wymianę pomysłów. Inwestycja w nowoczesne, inteligentne biuro to inwestycja w rozwój całego przedsiębiorstwa.

