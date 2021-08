SMEG przenosi siedzibę i showroom

Globalna marka SMEG wybrała budynek Prosta Tower na miejsce nowej siedziby w Polsce.

W biurowcu, zlokalizowanym przy ulicy Prostej SMEG Polska otworzy również firmowy showroom.

W reprezentacyjnym studio o powierzchni 210 mkw. udostępni ekspozycję swoich produktów.

Firma SMEG z siedzibą we włoskim Guastalla posiada kilkanaście filii zagranicznych, w tym m.in. biura w Hong Kongu i Arabii Saudyjskiej, 4 zakłady produkcyjne we Włoszech oraz rozbudowaną na całym świecie sieć sprzedaży urządzeń gospodarstwa domowego oraz profesjonalnego sprzętu przeznaczonego dla restauracji i stosowanego w laboratoriach. W związku z planami rozwoju marki na naszym rynku firma SMEG Polska przenosi siedzibę do budynku Prosta Tower, w którym jej nowe biuro zajmować będzie powierzchnię całego piętra.

- Technologia i styl to motto firmy SMEG, dla której styl stanowi szczególną wartość. Dotyczy to nie tylko pięknych produktów SMEG, ale również wszystkiego co jest związane z włoskim wyznacznikiem trendów w designie. Zainspirowani główną siedzibą naszej firmy, mieszczącą się w San Girolamo, niedaleko Guastalla, która została zaprojektowana przez światowej klasy architekta Guido Canali, poszukiwaliśmy unikalnego i wyróżniającego miejsca dla nowego biura oraz showroomu. Wszystko czego poszukiwaliśmy, zostało odnalezione w budynku Prosta Tower – mówi Mikołaj Steblecki, członek zarządu SMEG Polska.

- Zadaniem naszego zespołu było zagwarantowanie firmie SMEG Polska kompleksowego wsparcia przy wyborze optymalnej lokalizacji, która zaspokajałaby jej potrzeby związane z rozwojem na polskim rynku. Szukaliśmy, nie tylko odpowiedniej przestrzeni biurowej, ale również prestiżowego miejsca do stworzenia showroomu marki. Odpowiedniego budynku, którego architektura korespondowałaby z niepowtarzalnym designem produktów oferowanych przez SMEG. Te warunki spełnił biurowiec Prosta Tower, w którym nasza firma również ma siedzibę. Proces najmu przeprowadzony został bardzo sprawnie dzięki zaangażowaniu i profesjonalnemu podejściu wszystkich stron – informuje Emilia Legierska, Senior Leading Negotiator w Walter Herz.