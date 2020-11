Smolik i Kev Fox zagrają dla Was na Koszykach

Bez publiczności, ale za to specjalnie dla Was - piątkowe koncerty na scenie Hali Koszyki to muzyczny element akcji „Tęsknię za biurem”. Globalworth chce w ten sposób ponownie zbliżyć ludzi pracujących w biurowcach i przywrócić atmosferę, którą cieszyli się rano przed rozpoczęciem pracy. I tu się pojawia muzyka i koncerty, bowiem to właśnie muzyka od zawsze działa na nas pozytywnie, a artyści wspierają nas w trudnych chwilach pandemii.

W piątek, 4 grudnia o godz. 9, czyli w porze porannej biurowej kawy, na scenie Hali Koszyki zobaczymy duet Smolika i Keva Foxa. Transmisje online wydarzenia będzie można oglądać od godz. 9.00 na facebookowych profilach: Globalworth, Hali Koszyki, Radia Kolor i na fanpage'u rumuńskiego Radia Guerrilla, które jest partnerem akcji i Globalworth w Rumunii. Zapraszamy już dziś. Warto pamiętać, że zapis koncertu będzie dostępny na profilu facebookowym Globalworth i Hali Koszyki tylko przez 24 godziny.

Smolik i Fox to eklektyczny i wymykający się jasno określonym ramom team, który stworzył jeden z najlepiej ocenianych albumów w 2015 r. Artyści odebrali za ten krążek Fryderyka w kategorii elektronika i alternatywa. Ich pierwszy singiel „Run” przez wielu uznawany był za utwór roku. Od czerwca 2017 r. płyta ma status platynowej.

Z kolei we wrześniu 2018 r. odbyła się premiera EP „Queen Of Hearts”. Składające się na nią cztery utwory to efekt sesji nagraniowej w legendarnym Real World Studios w UK, którego właścicielem jest Peter Gabriel.

Premiera koncertowa EP miała miejsce w ramach sesji live w berlińskim YouTube Space. W wersji koncertowej te misternie skonstruowane, pełne melancholii melodie Smolika i hipnotyzujący wokal Keva nabierają kompletnie nowej energii.

Duet wciąż koncertuje. Pojawił się na większości liczących się festiwali, m.in.: Tauron Nowa Muzyka, Męskie Granie, Olsztyn Green Festiwal. Obecnie artyści pracują w studio nad kolejnym albumem. Piątego września tego roku ukazał się premierowy singiel „Move Honey”, który został wyróżniony podczas Papaya Young Directors.