Snowflake, firma oferująca chmurę danych, zapowiada szybką rozbudowę warszawskiego centrum inżynierskiego i zatrudnienie kolejnych specjalistów w najbliższych latach. Firma przenosi się również do nowego, większego biura w Warszawie.

Snowflake oferuje zintegrowaną platformę zarządzania danymi, umożliwiającą klientom podłączenie się do Chmury Danych (Data Cloud), globalnej sieci, w której tysiące organizacji wykorzystują dane na niemal nieograniczoną skalę, we współbieżny i wydajny sposób.

Działające w stolicy biuro inżynierskie Snowflake jest jednym z pięciu takich jednostek na świecie.

Polscy specjaliści podobnie jak ich koledzy w Berlinie, Toronto oraz Bellevue i San Mateo rozwijają kluczowe produkty firmy Snowflake.

Szybko rosnący popyt na usługi firmy spowodował, że spółka Snowflake zwiększa skalę swojej działalności, stawiając na rozwój polskiego zespołu specjalistów działającego w ramach globalnej struktury.

W ostatnich latach polski oddział Snowflake rozwijał się m.in. dzięki przejęciu specjalistów z firm Polidea i Pragmatists, a teraz dalej powiększa zespół inżynierski w regionie.

Firma szuka dziś specjalistów m.in. na stanowiska Junior i Senior Developerów, Product Managerów, Product Designerów i specjalistów od infrastruktury chmurowej. Firma uruchomiła również program stażowy, aby przyciągnąć utalentowanych studentów. Polskie biuro Snowflake w ciągu ostatniego roku podwoiło swoją wielkość i obecnie zatrudnia ponad 200 pracowników.

Firma Snowflake w nowym biurze, mat.pras.

Na kanwie prognozowanego wzrostu zatrudnienia, firma zdecydowała o wynajmie większej przestrzeni i przeniesieniu swojego biura inżynieryjnego w Polsce. Nowa siedziba Snowflake, do której firma przeniosła się pod koniec 2022 roku, jest zlokalizowana w budynku Lixa C przy ul. Kasprzaka 4 w Warszawie. Firma zajmie dwa piętra o łącznej powierzchni niemal 7 tys. metrów kwadratowych.

Nowa siedziba Snowflake w zimowym stylu

Biuro Snowflake zaprojektowano z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Biurowiec posiada certyfikat środowiskowy BREEAM na poziomie Excellent. Elewacje zewnętrzne zostały wykonane w 75% z aluminium pochodzącego z recyklingu. Szklane powłoki od podłogi do sufitu zapewniają maksymalny dostęp światła dziennego i naturalną wentylację. Zewnętrzny taras, dziedzińce i podwórze są nawadniane przez przetworzoną wodę szarą. Na garażu budynku znajdują się stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Estetyka biura utrzymana jest w konwencji nawiązującej do sportów zimowych. Całość powstała w 80 proc. w oparciu o globalne standardy projektowania biur Snowflake. Pozostałe 20 proc. to styl lokalny, nawiązujący do warszawskiej i polskiej kultury.

Warszawa ważna dla Snowflake

Warszawskie centrum inżynierskie jest drugą tego typu – po Berlinie – placówką Snowflake w Europie.

Warszawa, obok Berlina, skupia dziś europejską innowacyjność w obszarze usług chmurowych. Obecność specjalistów w Polsce świadczy o wysokiej reputacji, ale daje też naszym lokalnym klientom bezpośredni dostęp do zespołów produktowych. Skraca to czas potrzebny na otrzymanie informacji zwrotnej i pozwala im poznać nasze działania z pierwszej ręki – podkreśla Grzegorz Kapusta, dyrektor ds. inżynierii i szef warszawskiego biura Snowflake.

- Już dziś solidny zespół ponad dwustu specjalistów pracuje nad innowacjami dotyczącymi platformy Snowflake. Innowacjami, które poprawiają jej wydajność i wpływają na pozytywne doświadczenia klientów w skali globalnej - dodaje.

Obecnie polski zespół R&D Snowflake skupia się na rozbudowie możliwości tworzenia aplikacji opartych na danych z silnym naciskiem na budowę platformy dla twórców tychże aplikacji. Polscy specjaliści rozbudowują również produkt w zakresie Data Engineering, tworząc interfejs użytkownika (UI) dla inżynierów danych oraz dostarczając zestaw konektorów, upraszczających proces migracji danych do Snowflake. W celu polepszania doświadczenia użytkownika (UX) wśród dostawców danych, firma rozwija także UI w obszarze Data Marketplace.

