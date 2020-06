Sodexo Benefits and Rewards Services zmienia biuro

Sodexo Benefits and Rewards Services wprowadzi się do nowego biura w sierpniu br. Najemcę, który zmieni adres siedziby już w sierpniu, reprezentowała firma Cushman & Wakefield.

- Szukaliśmy powierzchni, która pozwoliłaby nam pozostać na Biznesowym Mokotowie, który jest nam bliski od od wielu lat, a jednak podniesie jakość naszego funkcjonowania zarówno w kontekście pracy w biurze, korzystania z okolicznej infrastruktury, jak i dojazdu do pracy. Otwarcie Marynarskiej, a także zbudowanie przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją i oświetleniem tuż przy Rondzie Unii Europejskiej zdecydowanie zwiększyły atrakcyjność adresu Rzymowskiego 53. Adgar Poland zaoferował nam także wyjątkowe i ponadstandardowe rozwiązania w kwestii wykończenia biura, co miało dla nas decydujące znaczenie. Nowe przestrzenie zachęcają do efektywnej i twórczej pracy, nastawionej na współpracę pozwalając jednocześnie zachować jej wysoki komfort i bezpieczeństwo. Sam budynek i jego otoczenie zapowiadają charakter miejsca, pozytywnie wpływającego na samopoczucie jego użytkowników – mówi Katarzyna Turska, HR Dyrektor Sodexo Benefits and Rewards Services w Polsce.

Budynek Adgar Wave zarządzany przez jego właściciela, firmę Adgar Poland, znajduje się w sercu biznesowego Mokotowa i dysponuje ponad 14 tys. mkw. powierzchni biurowej w standardzie klasy A.

- Bardzo cieszy mnie fakt, że taka firma jak Sodexo wybrała Adgar Wave na swoją nową siedzibę, między innymi ze względu na to, że kieruje się podobnymi wartościami do tych wyznawanych przez Adgar Poland. Dla nas również najważniejszy jest komfort i szeroko pojęty rozwój naszych pracowników oraz najemców. W obrębie budynku do dyspozycji gości oraz najemców pozostaje parking oraz kawiarnie, a w samym budynku można znaleźć rowerownię czy rowery BMW wypożyczane bezpłatnie najemcom – puentuje Monika Szelenberger, Head of Leasing and Asset Management w Adgar Poland.