SoftServe w Olivii Star szykuje wsparcie dla nowych pracowników z Ukrainy

Softserve firma IT w Gdańsku wynajęła cały budynek od Olivii Star, aby pomóc relokowanym obywatelom Ukrainy. Prowadzi również rekrutację na 100 stanowisk, które również mogą objąć osoby zza wschodniej granicy.

Softserve to firma, która swoją obecność w Polsce datuje na 2014 rok, jednak na Pomorzu pojawiła się dopiero w październiku 2021 roku, otwierając niewielkie biuro w coworkingowej przestrzeni O4. Obecnie powiększyła swoją powierzchnię najmu o 1400 % przenosząc się do najbardziej prestiżowego budynku w Polsce Północnej - Olivii Star. Równocześnie warto podkreślić, że gdańskie biuro to obecnie już 7 lokalne biuro firmy w Polsce. Pozostałe oddziały znajdują się w Łodzi, Wrocławiu, Warszawie, Gliwicach, Białymstoku oraz Krakowie.

Jak tłumaczy Sebastian Drzewiecki, Poland Country Manager w SoftServe za rozwojem działalności firmy w Gdańsku stoją przewagi konkurencyjne, które pomagają we wzroście firmy: Ważną motywacją przy wyborze Gdańska na nasz kolejny hub biznesowo-rekrutacyjny był dostęp do najlepszych talentów na rynku, dobrze rozwinięta sieć uczelni wyższych, a także doskonałe położenie geograficzne.

SoftServe to firma założona w 1993 roku przez studentów Politechniki Lwowskiej. Obecnie przedsiębiorstwo zatrudnia niemal 13 tys. osób na całym świecie (Europa, Stany Zjednoczone, Ameryka Południowa), a SoftServe Poland stanowi odrębny podmiot z własnymi klientami, finansami i infrastrukturą.