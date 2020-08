SoftwareONE ma nową siedzibę. Firma przenosi się kompleksu biurowego Wola Retro

SoftwareONE to globalny lider z 30-letnim doświadczeniem w dziedzinie oprogramowania i technologii informatycznych. Firma dysponuje wiedzą i doświadczeniem umożliwiającym wspieranie klientów w zakresie strategii działań we współczesnym cyfrowym świecie. Oferta spółki obejmuje usługi licencjonowania, zakupu, zarządzania cyklem życia oprogramowania, doradztwa w zakresie rozwiązań chmurowych, wdrożeń, a także zarządzanie zasobami oprogramowania. Jej główna siedziba zlokalizowana jest w Szwajcarii. Firma zatrudnia ponad 65 000 pracowników w 90 krajach świata. Wśród kadry znajdują się specjaliści ds. sprzedaży, wsparcia klienta, technologii i doradztwa.

Przeprowadzkę do Wola Retro z obecnej lokalizacji w centrum Warszawy zaplanowano na luty 2021 roku.

– Wola stała się nowym biznesowym sercem Warszawy. Prestiżowe i renomowane firmy coraz częściej wyprowadzają się z centrum, aby przenieść się właśnie tutaj. Lokalizacja zapewnia komfort pracy, dostęp do punktów gastronomicznych i usługowych w najbliższym otoczeniu, jak również szeroki serwis w samym biurowcu. Można tu skorzystać m.in. z oferty Fitness Klubu Zdrofit, Restauracji CityBreak RestoBar czy centrum konferencyjnego. Dzielnica jest bardzo dobrze skomunikowana z całym miastem. Liczne połączenia autobusowe, tramwajowe, stacja metra Rondo Daszyńskiego oraz nowo otwarta stacja Płocka, znajdująca się tuż obok Wola Retro, pozwalają pracownikom na swobodny dojazd do pracy – mówi Izabela Miśta-Brzeska, Senior Leasing Manager, Develia S.A.

Wola Retro to jeden z najbardziej charakterystycznych biurowców oddanych do użytkowania w ubiegłym roku w Polsce. Jednocześnie z powstawaniem nowoczesnego obiektu klasy A, zrewitalizowany i dostosowany do wymogów rynkowych został przedwojenny, czterokondygnacyjny budynek. Łączna dostępna przestrzeń biurowa w kompleksie wynosi ponad 24 tys. m kw. Do wynajęcia w obiekcie położonym na zbiegu ulic Skierniewickiej i Siedmiogrodzkiej pozostało już jedynie 7000 m kw., w tym 1500 m kw. w stylu industrialnym.

W procesie wynajmu biura w Wola Retro SoftwareONE reprezentowała firma doradcza Brookfield Partners.

– Wszystkie dotychczasowe kryzysy wyzwalały potencjał innowacyjności. W dobie obecnej pandemii zauważamy, jak ważna jest przepustowość Internetu, a wiele firm przeniosło szereg procesów biznesowych, m.in. do sfery cyfrowych środowisk pracy opartych o chmurę, takich jak te oferowane przez naszego Klienta – spółkę SoftwareONE. Życzymy im zakrojonych na szeroką skalę realizacji i dalszego rozwoju w nowej siedzibie – mówi Robert Romanowski z Brookfield Partners.

