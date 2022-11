Solar Polska rozwija działalność w Łodzi i rośnie w budynku Symetris Business Park. Firma powiększyła i uatrakcyjniła obecne biuro, a także rekrutuje nowych pracowników.

W wyborze lokalizacji oraz procesie ekspansji najemcę wspierał zespół doradców z regionalnego biura Colliers w Łodzi.

Firma Solar Polska, będąca częścią międzynarodowej organizacji z oddziałami w kilku krajach Europy Północnej, w 2017 r. zdecydowała się połączyć wszystkie swoje lokalne Centra Usług Wspólnych w jedną organizację z siedzibą w Łodzi. W ciągu ostatnich pięciu lat łódzki dział będący częścią Solar Polska rozrósł się z trzech do ponad 150 pracowników.

Podczas oficjalnego otwarcia nowego biura Brian Ejman Jensen, VP Operations, Material Planning w grupie Solar, mówił o dotychczasowych osiągnięciach Centrum Usług Wspólnych, podkreślał znaczenie łódzkiego biura dla Grupy i przedstawił plany dalszego rozwoju operacji w Polsce.

Łódź to miasto, które w wielu obszarach rozwija się w bezprecedensowym tempie. Dotyczy to także nowoczesnych powierzchni biurowych, tak bardzo poszukiwanych przez prężnie działające tu firmy, jak Solar Polska. Gratulujemy firmie Solar decyzji o ekspansji w budynku Symetris Business Park, a EPP zakończonego sukcesem procesu negocjacji z tak znamienitym najemcą – mówi Marcin Włodarczyk, dyrektor regionalny Colliers w Łodzi.

Najważniejszym założeniem powstania nowej powierzchni biurowej firmy Solar Polska było uzyskanie komfortowego środowiska pracy, które dba o potrzeby ludzi, sprzyja kreatywnemu myśleniu i tworzeniu więzi ze współpracownikami. Inspiracją dla projektantów były skandynawskie korzenie firmy i jej wartości – zrównoważony rozwój, wielokulturowość, otwartość oraz współpraca.

To w naszym zespole tkwi siła do rozwoju biznesu i potencjału firmy. Wierzymy w hasło Stronger Together, które będzie towarzyszyło nam w nowej siedzibie. Chcielibyśmy, żeby biuro nas łączyło, a jego przestrzeń nie tylko wspierała w wykonywaniu pracy i codziennych obowiązków, ale także przyczyniała się do integracji i wymiany doświadczeń – mówi Aurelia Paruszewska, Group HR Manager z firmy Solar Polska.

Projektując stanowiska pracy, firma Solar Polska przede wszystkim położyła nacisk na wygodę użytkowników. Naturalnie biurka są ustawiane elektrycznie, a krzesła wyposażone we wszystkie najnowsze udogodnienia, aby osiągnąć optymalne warunki ergonomiczne. Nie zapomniano także o akustyce środowiska biurowego, dlatego wszystkie stanowiska pracy wyposażono w akustyczne ściany frontowe.

Ludzie są naszą największą wartością i to dla nich stworzyliśmy to nowoczesne, komfortowe i funkcjonalne biuro. Nasi pracownicy to gracze zespołowi, którzy nieustannie chcą się rozwijać i nie boją się zadawania pytań. Poszukujemy nowych talentów, osób które dobrze rozumieją biznes, potrafią przewidywać i reagować na jego potrzeby – mówi Monika Jędra-Legezińska, Group Master Data Manager w firmie Solar Polska.

Podczas przebudowy biura zwiększono liczbę salek konferencyjnych, stref do pracy zespołowej oraz toalet, wraz z łazienką dla osób z niepełnosprawnościami. W nowym otoczeniu znajduje się również przestronna, odpowiednio wyposażona kuchnia, dla wygody pracowników zlokalizowana na każdym piętrze biura. Na korzyść zmieniła się też ilość nieformalnych przestrzeni do pracy i odpoczynku, która została wzbogacona o nowe funkcje. Powstało kilka oaz, ulokowanych z dala od typowych stanowisk pracy, z których część została wyposażona w ekspresy do kawy, tworząc atmosferę zewnętrznej kawiarni.

Jesteśmy zachwyceni nowym wyglądem biura oraz zapierającym dech w piersiach widokiem na centrum Łodzi, którego nie sposób nie zauważyć z perspektywy szóstego piętra. Świetnie sprawdzają się też nowe elektronicznie regulowane biurka, które umożliwiają wybór najwygodniejszej pozycji podczas pracy. Przytulną atmosferę zapewniają wszechobecne kwiaty, które dzięki swej różnorodności sprawiają, że nie można oderwać od nich wzroku. Większa liczba salek konferencyjnych sprawia, że każdy w razie potrzeby bez problemu znajdzie spokojne miejsce. Wierzymy, że nowe biuro będzie atrakcyjnym miejscem pracy dla obecnych i nowych talentów – mówi Karolina Podstawka, Master Data Team Leader w firmie Solar Polska.

Projektowanie nowego biura wiąże się z wymianą wielu mebli, a Solar Polska, jako firma dla której kwestie związane ze środowiskową odpowiedzialnością biznesu są ważne, postanowiła dać im drugie życie. W związku z tym część wyposażenia została przekazana do Instytutu “Centrum Zdrowia Matki Polki” (CZMP). Biurka, sofy, stoły, krzesła kuchenne i przegrody zostały wykorzystane w klinikach i przychodniach Instytutu.

Mam nadzieję, że nowe biuro Centrum Usług Wspólnych grupy Solar będzie sprzyjało dynamicznemu rozwojowi firmy. Utalentowani ludzie z Łodzi i miast sąsiadujących, pozytywni mieszkańcy odważnie przebranżawiający się do nowych realiów, specjaliści i menadżerowie, którzy w sektorze BPO/SSC odnaleźli swoje powołanie to według statystyk ponad 32 tys. osób. Życzę Państwu dalszego rozwoju, spektakularnych wyników biznesowych oraz przeżyć jedynych w swoim rodzaju w naszym gościnnym Mieście – mówi Adam Brzostowski, Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Miasta Łodzi.

