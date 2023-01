Soletanche zaczyna rok pod nowym adresem. Firma z branży budownictwa podziemnego zmieniła adres na warszawski Spark.

Firma Soletanche Polska wybrała budynek C warszawskiego kompleksu Spark na lokalizację swojego nowego biura głównego.

Firma zajmie powierzchnię 730,12 mkw.

Soletanche Polska zmienia lokalizację biura głównego. Nowy adres to Aleja Solidarności 173, 00 – 877 Warszawa. Zarząd zdecydował o przeniesieniu biura do kompleksu biurowego Spark zlokalizowanego w dzielnicy Wola.

W budynku C pracują: zarząd, administracja, finanse, kadry, dział ofertowo – projektowy, marketing i komunikacja, logistyka, rotacyjnie produkcja oraz zespół Sixense świadczący usługi z zakresu monitoringu.

Wybór obiektu podyktowany był rozwiązaniami proekologicznymi oraz komfortem dojazdu jak również użytkowania. Firma zajmie powierzchnię 730,12 mkw.

Wybór obiektu podyktowany był m.in. rozwiązaniami proekologicznymi. fot. mat. prasowe

Soletanche od lat związane było z Żoliborzem. Bardzo dobrze nam się pracowało w tej dzielnicy, będziemy z sentymentem wspominać to miejsce, jednak czas na zmiany. Przez te lata zmieniła się nasza kultura organizacyjna i potrzeby pracowników. Szukaliśmy nie tyle większej przestrzeni, bo ta się praktycznie nie zmieniła, co lepiej wykorzystanej. Zależało nam na większej ilości przestrzeni do pracy wspólnej, do krótkich rozmów telefonicznych, czy szybkich spotkań w małym gronie. Od 2019 r. pracujemy w kulturze agile, jednak system gabinetowy na Powązkowskiej nie wspierał tego sposobu pracy. Obecna przestrzeń odpowiada naszym potrzebom, a w dodatku budynek jest przyjazny środowisku oraz posiada szereg udogodnień dla rowerzystów – wyjaśnia Anna Skoczylas, dyrektor finansowy Soletanche Polska.

Niższy ślad węglowy i komunikacja zbiorowa

Soletanche od 2016 roku zajmowała biuro przy ul. Powązkowskiej w budynku Irydion, które wcześniej znajdowało się przy ul. Kochanowskiego. Lokalizacja na tzw. bliskiej Woli ma wesprzeć działania w kierunku obniżenia emisji CO₂.

Budynek Spark ma świetną lokalizację. Można tu dojechać metrem, tramwajem oraz autobusem, jest tu również dobry dojazd hulajnogą czy rowerem. Obiekt jest przyjazny wszystkim użytkownikom miasta, którzy dbają o zmniejszenie emisji CO₂. Na rowerzystów czeka tu podziemny parking. Szatnia jest wyposażona w prysznice i lockery.

Spark jest przyjazny rowerzystom, na których czeka tu podziemny parking. fot. mat. prasowe

Do parkingu podziemnego można dostać się specjalną windą przeznaczoną dla rowerów. Właściciele samochodów o napędzie elektrycznym również będą bardzo zadowoleni. Każde miejsce parkingowe wyposażone jest dostęp do prądu. Dodatkowo budynek posiada stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Zielony Spark

Spark C jest budynkiem biurowo-usługowym klasy A, obejmuje około 12000 mkw. powierzchni najmu, Obiekt został stworzony w oparciu o zasady zrównoważonego budownictwa. Powstał przy użyciu technologii przyjaznych dla środowiska i osiągnął certyfikat LEED na poziomie Platinum. Standard ten, wraz z certyfikatem WELL Shell & Core, który gwarantuje użytkownikom najwyższy komfort pracy.

Budynek Spark jest pierwszym w Polsce projektem z certyfikatem WELL Shell & Core. Gwarantuje on, że środowisko pracy jest najlepsze z najlepszych i w pozytywny sposób wpływa na zdrowie i samopoczucie osób pracujących w jego wnętrzach. WELL jest wiodącym standardem, koncentrującym się na zdrowiu człowieka i jego samopoczuciu. Standard ten uwzględnia ponad 100 różnych czynników wpływających na jakość życia w Budynku. Certyfikacja WELL powstała w oparciu o badania naukowe z dziedziny medycyny. W ich trakcie sprawdzano wpływ, jaki na nasze zdrowie i samopoczucie mają budynki, w których spędzamy do 90 % naszego czasu.

Aktywności na rzecz zmniejszenia wpływu naszej działalności operacyjnej na środowisko są bardzo istotne w strategii Soletanche. Nie ukrywam, że wybierając siedzibę kierowaliśmy się również takimi aspektami jak: energooszczędność, czy rozwiązania SMART. Dodatkowo zależało nam, aby budynek był komfortowy. Szczególnie ważne było dla nas czyste powietrze oraz infrastruktura wspierająca aktywność fizyczną. Od dwóch lat realizujemy działania w programie pod hasłem Zdrowie w budowie, jestem przekonany, że budynek SPARK pomoże nam wspierać te działania – wyjaśnia Hubert Tomczak, dyrektor zarządzający Soletanche Polska.

Soletanche zajmuje powierzchnię 695,35 m² netto / 730,12 m² brutto na 2 piętrze w budynku Spark C. W biurze głównym na stałe będzie pracowało 40 osób oraz około 30 osób w systemie rotacyjnym.

