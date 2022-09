Solidigm otworzy w Trójmieście pierwsze w Polsce centrum operacyjne. Firma planuje otwarcie swojego biura do końca br.

Solidigm, wiodący światowy dostawca rozwiązań w zakresie pamięci NAND flash, otworzył w Trójmieście pierwsze w Polsce centrum operacyjne.

Firma planuje otwarcie swojego biura w budynku Alpha Airport City do końca bieżącego roku.

Solidigm to nowa firma, która powstała, gdy globalny producent półprzewodników SK hynix kupił w grudniu 2021 r. dział dysków SSD Intela. Obecnie firma dysponuje ponad dwutysięcznym zespołem specjalistów w 20 lokalizacjach na całym świecie. Gdańskie centrum będzie wspierać potrzeby inżynierów skupionych na opracowywaniu zaawansowanego oprogramowania (w tym wbudowanego) zasilającego urządzenia magazynowania danych nowej generacji.

Wybraliśmy Trójmiasto, ponieważ posiada wysoką pozycję pośród hubów technologicznych, wspiera światowe talenty i posiada świetne zaplecze edukacyjne – mówi Włodzimierz Piotrowski, Site Lead w Solidigm Polska. – Nowe biuro zlokalizowane jest blisko naszych partnerów z branży technologicznej i oferuje przestrzeń dla rozwoju. Jakość życia i bliskość morza także odegrały niebagatelną rolę przy wyborze lokalizacji.

W koordynacji otwarcia gdańskiego oddziału swój wkład miała samorządowa inicjatywa Invest in Pomerania. Aktywne pozyskiwanie inwestorów przez zespół IiP i wspieranie ich podczas niełatwego procesu relokacji wydatnie wpływa na coraz silniejszą pozycję Trójmiasta na rynku technologicznym. Zapotrzebowanie na specjalistów IT stale rośnie, dlatego szykowane są kolejne inicjatywy mające na celu zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania w regionie.

To zawsze przyjemność powitać nowych partnerów. Przybycie Solidigm do Trójmiasta jest dowodem na to, że stanowcze nastawienie się od początku na zwiększanie konkurencyjności inwestycyjnej regionu przynosi efekty – mówi Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.

Solidigm obecnie rekrutuje inżynierów ze zróżnicowanym stopniem doświadczenia w zakresie firmware’u i software’u. Oferty można znaleźć na stronie Solidigm: https://www.solidigm.com/en/about-us/careers.html

