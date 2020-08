Sollers Consulting otwiera nowe biuro w Trójmieście

Na początek, trójmiejskie biuro zatrudni około 90 specjalistów. Sollers Consulting poszukuje osób na wszystkich poziomach doświadczenia, od absolwentów po wysokiej klasy specjalistów z językiem angielskim, niemieckim, francuskim oraz innymi językami obcymi, zainteresowanych pracą z klientami z sektora finansowego.

- Decyzja o wejściu do Trójmiasta przyszła nam dość naturalnie: mamy tu zagłębie talentów, zarówno doświadczonych pracowników jak i absolwentów lokalnych uczelni wyższych. Ponadto Trójmiasto jest świetnie skomunikowane. Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy oferuje połączenia z wieloma krajami, w których Sollers Consulting wspiera ubezpieczycieli i banki - mówi Marcin Pluta, współzałożyciel i Partner Zarządzający w Sollers Consulting.

Jest to już czwarte biuro Sollers Consulting w Polsce. Od powstania dwadzieścia lat temu, firma consultingowa, specjalizująca się w doradztwie biznesowym i IT otworzyła je w Warszawie, Lublinie i Poznaniu. Obecnie Sollers zatrudnia 600 ekspertów wspierających transformacje w firmach ubezpieczeniowych oraz bankach.

- Trójmiasto, w którym zadomowiło się wiele wiodących marek globalnych, dynamicznie wyrasta na centrum finansowe, oferujące szeroki wybór usług w sektorze bankowości, ubezpieczeń oraz bezpieczeństwa finansowego. Dlatego uważam, że Sollers Consulting świetnie się tu odnajdzie ze swoim doświadczeniem w projektach transformacji cyfrowych. Z przyjemnością będziemy ich dalej wspierać przy pomocy naszego narzędzia Invest in Pomerania - mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Sollers Consulting zawitał do Trójmiasta korzystając z pomocy firmy doradczej Savills. - Rynek powierzchni biurowych w Trójmieście rozwija się w szybkim tempie, gdyż na koniec 2019 roku mieliśmy do dyspozycji 838 500 mkw. w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Znalezienie odpowiedniej lokalizacji dla Sollers było wyzwaniem ze względu na niski wskaźnik pustostanów, wynoszący zaledwie 4,9%. Ograniczona powierzchnia biurowa w istniejących budynkach skłoniła nas do rozpoczęcia rozmów z jednym z wiodących developerów na trójmiejskim rynku, Torusem - mówi Piotr Skuza, Regional Manager w Office Agency Savills.

Biuro Sollers Consulting mieści się w nowym budynku Officyna w Gdańsku, gdzie firma wynajmuje około 1100 mkw. powierzchni. - Jestem przekonany, że lokalizacja Officyny oraz układ pomieszczeń zapewnią Sollers komfortowe warunki do działania i dalszego rozwoju. Biuro jest doskonałym odzwierciedleniem wartości i potrzeb firmy - mówi Marcin Piątkowski, Leasing Director w Torus.