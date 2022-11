Sollers Consulting otworzy oddział firmy we Wrocławiu. Nowe biuro zajmie powierzchnię 1200 mkw. w budynku Dubois 41.

Otwarcie biura we Wrocławiu jest elementem długofalowej strategii Sollers Consulting.

W transakcji najemcę reprezentowała firma doradcza Savills, a właściciela budynku firma CBRE.

Sollers Consulting jest międzynarodową firmą IT specjalizującą się w doradztwie operacyjnym i wdrażaniu oprogramowania. Spółka założona w 2000 r. wspiera towarzystwa ubezpieczeniowe, banki oraz firmy leasingowe w transformacji biznesu i dostosowywaniu się do nowych technologii. W ciągu ponad 20 lat zespół Sollers pomógł zwiększyć potencjał cyfrowy ponad 100 grupom finansowym.

Otwarcie biura we Wrocławiu jest elementem długofalowej strategii naszej firmy. Do tej pory lokalny zespół pracował w przestrzeni co-workingowej. Wraz ze wzrostem biznesu, chcemy tworzyć własne biura, szczególnie tam, gdzie widzimy duży potencjał. Wrocław do nich należy. To ważny rynek z perspektywy biznesowej oraz branży IT. Miasto oferuje szeroki dostęp do specjalistów – duża baza uczelni oraz firm technologicznych. Wspólnie z naszymi zespołami z całego świata zespół wrocławski realizuje projekty dla najważniejszych firm ubezpieczeniowych – mówi Marcin Pluta, partner zarządzający i współzałożyciel Sollers Consulting.

- Obecnie nasz wrocławski zespół liczy 30 specjalistów. W najbliższych miesiącach planujemy powiększyć go dwukrotnie. Relacje w zespole są dla nas bardzo ważne, a ich budowaniu sprzyjają spotkania na żywo. Dlatego stawiamy na pracę hybrydową. Na początku grudnia otworzymy we Wrocławiu biuro, do którego Sollersi będą chcieli przychodzić by pracować w komfortowych warunkach, ale też budować zgrany zespół – dodaje Andrzej Łach, partner Sollers Consulting.

Nowe biuro Sollers Consulting we Wrocławiu zostało zaprojektowane w taki sposób, by umożliwić dogodną pracę w modelu hybrydowym. Zaplanowano m.in. więcej miejsc na spotkania dla zespołów.

Najemcę w wyborze lokalizacji i negocjacji warunków najmu wspierała firma Savills, która będzie świadczyć również usługi doradztwa technicznego związanego z procesem aranżacji biura.

Jednym z kryteriów przy poszukiwaniu nowego biura dla firmy Sollers Consulting, było znalezienie inwestycji o kameralnym charakterze. Dodatkowo, chcieliśmy zapewnić maksymalny komfort pracy przyszłym pracownikom, którzy będą mogli korzystać z udogodnień w najbliższej okolicy. Dzielnica Nadodrze idealnie wpisała się w te założenia – mówi Bartosz Plewa, manager regionalny, Savills Wrocław.

Właścicielem wrocławskiego biurowca Dubois 41 jest niemiecki fundusz HIH Real Estate, który w transakcji był reprezentowany przez firmę CBRE.

Cieszymy się, że firma Sollers wybrała budynek Dubois. Jest to jeden z najnowocześniejszych biurowców we Wrocławiu, o bardzo dobrze doświetlonych powierzchniach. Jesteśmy przekonani, że spełni on wszelkie oczekiwania najemcy i że dzięki proaktywnemu zarządzaniu możemy wzmocnić nasze relacje w kolejnych latach – mówi Malte Wallschläger, Head of Asset Management International at HIH Real Estate

- Jest nam bardzo miło powitać w budynku Dubois 41 kolejnego najemcę. Biurowiec dzięki swojej doskonałemu położeniu w centrum Wrocławia, jakości powierzchni i kameralnej atmosferze jest bardzo pożądaną lokalizacją. Jestem przekonana, że pracownicy Sollers Consulting będą czuli się tu doskonale – mówi Katarzyna Mosoń, Senior Consultant ds. powierzchni biurowej w CBRE.

Dubois 41 to siedmiokondygnacyjny budynek biurowy klasy A, znajdujący się w centrum Wrocławia. Biurowiec oferuje ponad 8000 mkw. powierzchni biurowej i handlowej w modnej i rozwijającej się dzielnicy Nadodrze. Budynek o wysokim standardzie wykończenia daje możliwość elastycznej aranżacji przestrzeni. Zastosowane wysokie przeszklenia gwarantują optymalny dostęp światła dziennego, zapewniając komfortowe warunki pracy. Dzięki zastosowaniu proekologicznych rozwiązań, obiekt uzyskał certyfikat BREEAM.

