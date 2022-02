Space in the Cloud od New Work pozwoli na oszczędność w biurach

New Work, dostawca elastycznej przestrzeni biurowej na rynki Europy Środkowo-Wschodniej, wprowadza nową usługę. „Space in the Cloud” to rozwiązanie, które pozwoli na zarządzanie pracownikami w sposób bardziej elastyczny i zgodny z zasadami ESG - informuje firma.

Najnowszy raport RICS ujawnił, że prawie jedna trzecia specjalistów z globalnej branży nieruchomości nie postrzega już powierzchni biurowej jako niezbędnego elementu do skutecznego funkcjonowania firmy.

Praca w domu stała się powszechną praktyką, a pracownicy oczekują jeszcze większej elastyczności.

Ogrzewanie i energia elektryczna niezbędne do obsługi nieużywanych przestrzeni generują niepotrzebne koszty dla najemców, o negatywnym wpływie na środowisko nie wspominając.

Zgodność działań z zasadami ESG staje się priorytetem dla coraz to kolejnych firm, dlatego nadszedł czas, aby pomyśleć o daleko idących konsekwencjach prowadzonej działalności biznesowej. Wiele korporacji na całym świecie wdraża zorientowane na człowieka strategie, które umożliwiają pracownikom pracę z różnych miejsc – głównego biura, biur satelitarnych, coworkingów, domu, a nawet z destynacji urlopowych.

Dzięki zapewnieniu pracownikom większej elastyczności w wyborze miejsca pracy, zmniejszeniu ulega konieczność dojazdów, łatwiejsza do osiągnięcia jest też równowaga między życiem zawodowym, a prywatnym. Strategia sprawnego zarządzania zasobami ludzkimi obejmuje zatem nie tylko środowiskowy, ale także społeczny komponent polityki ESG.

Usługa w chmurze pomoże obniżyć koszty najemcom biur

Usługa „Space in the Cloud” oferowana przez New Work daje możliwość zmniejszenia przestrzeni podstawowej do 50 proc. i obniżenia szczytowego obciążenia za pomocą usług w chmurze. Pracownicy korzystający z tego serwisu uzyskują poprzez aplikację mobilną dostęp do wszystkich obiektów New Work. Dzięki temu mogą wybrać miejsce swojej pracy w danym dniu, a nawet w konkretnych godzinach, niezależnie od tego, gdzie obecnie się znajdują i dokąd zamierzają się udać. Jest to niejako przeniesienie biura do chmury, łącznie z opcją konfigurowania go niezależnie od lokalizacji.

- Od teraz dajemy najemcom możliwość nie tylko zaoszczędzenia pieniędzy i zmniejszenia śladu węglowego, ale rozszerzamy zakres elastyczności zapewnianej ich obecnym i potencjalnym pracownikom na tym jakże konkurencyjnym rynku pracy – wyjaśnia Hubert Abt, CEO i założyciel New Work oraz workcloud24.

Usługa New Work „Space in the Cloud” jest już dostępna w wybranych lokalizacjach. W ciągu najbliższych czterech tygodni zostanie wprowadzona w całym portfolio marki, obejmującym 15 lokalizacji w trzech krajach Europy Środkowo-Wschodniej.