Spark B pod skrzydłami zarządcy

Spark B jest częścią nowoczesnego kompleksu biurowego, na który składają się 3 budynki zlokalizowane przy al. Solidarności 171 w Warszawie. 10-piętrowy biurowiec klasy A+ oferuje łącznie ok. 19 tys. mkw. powierzchni biurowej do wynajęcia. Do dyspozycji najemców i gości oddano 152 miejsca parkingowe na dwóch kondygnacjach podziemnych oraz stacje ładowania samochodów elektrycznych. Obiekt jest również dobrze przystosowany do potrzeb osób dojeżdżających do pracy rowerem - oprócz miejsc postojowych kompleks oferuje specjalne stacje naprawcze, windy, prysznice i przebieralnie.

Budynek spełnia wysokie wymagania certyfikatu "Budynek bez barier", przyznawanego na podstawie audytu przez Fundację Integracja. Jej audytorzy – eksperci w zakresie dostępności oraz testerzy z różnymi niepełnosprawnościami – analizują dostępność architektoniczną obiektu podczas wizji lokalnej oraz na podstawie udostępnionych planów architektonicznych. Do udogodnień zapewnionych w Spark B należą m.in. specjalne pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących, identyfikacja wizualna z wykorzystaniem alfabetu Braille'a czy dodatkowe miejsca parkingowe dla pracowników z niepełnosprawnością.

Obiekt został zaprojektowany z uwzględnieniem potrzeb lokalnej społeczności, tak aby poprawić jakość życia okolicznych mieszkańców i przyczynić się do rozwoju całej okolicy. W budynku znajduje się ogólnodostępna strefa relaksu i rozrywki, strefa co-workingowa, a także paczkomat.

Usytuowanie Spark B u zbiegu dwóch głównych arterii komunikacyjnych na warszawskiej Woli (ul. Okopowa i al. Solidarności) umożliwia szybką i wygodną komunikację z innymi dzielnicami. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się liczne przystanki autobusowe i tramwajowe, a najbliższa stacja metra "Rondo Daszyńskiego" oddalona jest o ok. 8 minut spacerem.