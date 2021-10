SPIE Building Solutions obsłuży biurowiec Alpha w Airport City Gdańsk

Umowa dotyczy pierwszego budynku powstającego w kompleksie i obowiązuje na czas nieokreślony.

Wybór dostawcy usługi nastąpił w trybie przetargu.

Zakres działań SPIE obejmuje bieżące utrzymanie techniczne całego budynku wraz z koordynacją techniczną procesu gwarancyjnego. Alpha będzie zawierała m.in. system kontroli dostępu, telewizję CCTV, system zarządzania obiektem - BMS, 2 niezależne źródła zasilania czy stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

- Zaawansowana technicznie konstrukcja budynku i liczne systemy wymagają konserwacji i serwisu przez najbardziej doświadczonych specjalistów. Ze strony SPIE obiekt na stałe będzie pod opieką wykwalifikowanej kadry technicznej, wspieranej przez doświadczonego Kierownika Projektów. W każdym przypadku dodatkowe wsparcie w razie awarii będzie zapewniane przez dodatkowy mobilny zespół serwisowy w formule 24/7 – mówi Michał Owczyński - Kierownik Grupy Projektowej ze SPIE Building Solutions.

Budynek Alpha jest pierwszym w powstającym kompleksie Airport City Gdańsk (ACG). To nowoczesna dzielnica lotniskowa, wznoszona tuż przy Porcie Lotniczym Gdańsk obok przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Atutem ACG jest wykorzystanie potencjału dogodnej lokalizacji w sąsiedztwie lotniska, obwodnicy Trójmiasta i Autostrady A1. W pierwszym etapie projektu powstaje 6 -kondygnacyjny budynek biurowy Alpha o powierzchni 8 500 m2. Budynek certyfikowany jest LEED Gold, co sprawia, że z założenia powinien być oszczędny i przyjazny dla najemcy.

- Jednym z założeń było zaprojektowanie obiektu przyjaznego środowisku. To wymusza stosowanie zaawansowanych technologiczne i innowacyjnych rozwiązań. Przykładem jest odzysk ciepła generowanego przez układy chłodnicze, co w okresach przejściowych, jesień/zima i zima/wiosna, pozwala dogrzewać miejsca w budynku, gdzie aktualnie jest zapotrzebowanie na ciepło. Zastosowanie nowatorskich rozwiązań spowodowało, że do obsługi i serwisu potrzebowaliśmy doświadczonej firmy, o wysokich kompetencjach technologicznych, z profesjonalnymi zasobami ludzkimi na Pomorzu. Dlatego nasz wybór padł na SPIE – mówi Michał Dargacz, Dyrektor ds. Airport City z Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o.