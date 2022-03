Spółka „Pałac Saski” najpierw zajmie biuro w Centrum Królewska

Spółka „Pałac Saski” wynajęła powierzchnię ok 900 mkw. w Centrum Królewska - biurowcu klasy A przy ul. Marszałkowskiej 142, vis a vis Ogrodu Saskiego.

Spółka Skarbu Państwa „Pałac Saski” powołana jest w celu przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie,

Budynek posiada certyfikat BREEAM.

W transakcji najmu pośredniczyła Kancelaria Brochocki, jedna z czołowych krajowych firm z sektora nieruchomości biurowych.

Centrum Królewska to butikowy biurowiec, położony w ścisłym centrum u zbiegu ulic Królewskiej i Marszałkowskiej, vis-à-vis Ogrodu Saskiego. Lokalizację tę cechuje dogodny dostęp do wszystkich środków komunikacji miejskiej. Budynek oferuje około 7 300 m kw. powierzchni najmu na 14 kondygnacjach oraz zapewnia ponad 100 miejsc parkingowych w 3-poziomowym garażu podziemnym, co ma bezpośredni wpływ na bardzo korzystny, zwłaszcza jak na centrum, współczynnik miejsc parkingowych.