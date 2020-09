Spółki technologiczne wybierają Klif Tower

W ostatnim kwartale do grona najemców biurowca Klif Tower dołączyli m. in. HuaPol Telekom oraz HSG SUN – firmy z sektora telekomunikacyjnego. Nowym najemcą biurowca, specjalizującym się w sektorze informatycznym jest natomiast CKSource. Twórca między innymi znanego na całym świecie oprogramowania CKEditor.

Firma CKSource, która od 2006 roku oferuje specjalistyczny edytor treści pozwalający na wprowadzanie tekstu w aplikacjach osobom bez znajomości programowania, wprowadzi się na 12. piętro biurowca przy ul. Okopowej 58/72 i zajmie w nim 601 m kw. Nowe biuro warszawskiej firmy od poprzedniej siedziby dzielić będzie odległość 20-minutowego spaceru. Umowa najmu została podpisana pod koniec sierpnia br.

- Cieszący się bardzo dobrą opinią, oferujący komfortowe warunki do pracy, a dodatkowo też ceniony za lokalizację, dostęp do miejskiej infrastruktury oraz sąsiedztwo renomowanego Domu Mody Klif, biurowiec Klif Tower, to od lat sprawdzony wybór dla firm, które poszukują kameralnego biura - mówi Edyta Stelmach, Associate Director, reprezentująca fundusz AEW, właściciela jednego z najbardziej rozpoznawalnych warszawskich kompleksów typu mixed-use.

Dzięki bliskości jednej z głównych arterii komunikacyjnych w Warszawie, do położonego na Woli piętnastokondygnacyjnego budynku oferującego blisko 8 tys. m kw. modularnej powierzchni biurowej, można szybko i wygodnie dostać się środkami komunikacji miejskiej oraz samochodem. Elementem wyróżniającym kompleks na tle innych obiektów jest m. in. przestronny parking, na którym znajduje się ponad 900 monitorowanych miejsc parkingowych. Co istotne, odwiedzający kompleks mogą skorzystać z 3 godzin bezpłatnego parkowania. Wkrótce na parkingu pojawi się możliwość ładowania aut elektrycznych.

Klif Tower jest bardzo dobrze skomunikowany z 1 i 2 linią metra. Dodatkowo w promieniu 500 metrów od biurowca znajduje się 6 stacji rowerów miejskich, a sam Klif Tower położony jest przy ważnej trasie rowerowej łączącej Żoliborz z nowym biznesowym centrum Warszawy, rosnącym przy Rondzie Daszyńskiego.

- Interesowało nas funkcjonalne biuro w rozpoznawalnym i sprawdzonym biurowcu, który jest położony niedaleko centrum i może pochwalić się bardzo dobrą komunikacją. Lokalizacja miała dla nas kluczowe znaczenie, jako że komfort naszych pracowników traktujemy priorytetowo. Pod tym kątem oferta Klif Tower najlepiej wpasowuje się w nasze potrzeby i jesteśmy zadowoleni z dokonanego wyboru - mówi Wiktor Walc, Prezes Zarządu CKSource.

Klif Tower oraz Dom Mody Klif , to jedna z pierwszych lokalizacji typu mixed-use w Warszawie. Od 21 lat jest miejscem pracy, wygodnych zakupów, a także spotkań i wydarzeń kulturalnych.

- Dziś biuro to znacznie więcej niż wygodna i funkcjonalna przestrzeń, która sprzyja rozwojowi firmy i biznesu. To także otoczenie, które inspiruje, sprzyja spotkaniom i rozrywce, czy pomaga w załatwianiu ważnych codziennych spraw. Właśnie dlatego Dom Mody Klif z dobrymi sklepami, restauracjami i kawiarniami, praktycznymi punktami usługowymi i nowoczesnym klubem fitness to najlepsze sąsiedztwo dla najemców Klif Tower - mówi koordynująca transakcję Joanna Piotrowska, Senior Consultant z Office Agency, BNP Paribas Real Estate Poland.