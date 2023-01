Societe Generale Oddział w Polsce i SG Equipment Leasing Polska przeprowadzą się na początku 2024 roku do biurowca w kompleksie Studio, realizowanym przez Skanska.

Societe Generale Oddział w Polsce i SG Equipment Leasing Polska to spółki należące do francuskiej grupy finansowej Societe Generale.

Obie spółki w procesie negocjacji i wyboru nowego biura w kompleksie Skanska wspierali eksperci z firmy doradczej CBRE.

Societe Generale Oddział w Polsce i SG Equipment Leasing Polska przeprowadzą się do budynku B, będącego częścią kompleksu biurowego Studio przy ulicy Prostej w Warszawie. Nowi najemcy będą mogli skorzystać nie tylko ze zrównoważonej i innowacyjnej powierzchni biurowej, ale także z bogatej oferty gastronomicznej i rozrywkowej, którą zapewnia zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie Fabryka Norblina. Biurowiec zostanie oddany do użytkowania w sierpniu 2023 roku.

Cieszymy się, że już za kilkanaście miesięcy pracownicy naszych dwóch spółek przeprowadzą się do nowego biurowca w tętniącym życiem centrum finansowym Warszawy. Jestem przekonany, że dzięki przeprowadzce i nowoczesnej przestrzeni biurowej, znacząco poprawi się komfort i bezpieczeństwo pracy naszych pracowników, co zapewni bardziej efektywną organizację pracy, korzystnie wpływając na współpracę i integrację naszych zespołów – powiedział Philippe Caulier, dyrektor ds. administracyjno-operacyjnych w Societe Generale Oddział w Polsce.

Skanska, warszawski kompleks Studio.



W erze postpandemicznej biuro to nie tylko miejsce pracy, ale także miejsce spotkań, tworzenia kreatywnych pomysłów i budowania zespołów. To przestrzeń dopasowana do różnych stylów działania. Dodając do tego zieloną przestrzeń zewnętrzną, przyciągającą uwagę architekturę oraz zrównoważone rozwiązania, otrzymujemy idealne miejsce do rozwoju biznesu. Dziękujemy naszemu najemcy za okazane zaufanie – mówi Paulina Strutyńska, menadżerka ds. wynajmu w spółce biurowej Skanska w regionie CEE.

Polski Oddział Societe Generale jest jednym z najdłużej funkcjonujących na lokalnym rynku banków zagranicznych. Swoją działalność w segmencie bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej rozpoczął w 1992 roku, szybko stając się czołowym partnerem dla przedsiębiorstw polskich i zagranicznych, instytucji finansowych oraz sektora publicznego. SG Equipment Leasing Polska (SGEF Polska) należy do największych firm leasingowych w Polsce. W swojej działalności skupia się na finansowaniu maszyn i sprzętu w czterech sektorach: rolnictwo, transport, przemysł oraz zaawansowane technologie (IT, ochrona zdrowia oraz zielona energia).

Studio zlokalizowane jest pomiędzy stacjami metra Rondo Daszyńskiego i Rondo ONZ.

Okolice Ronda Daszyńskiego to nowe biurowe serce Warszawy, ten obszar przyciąga coraz większą grupę firm zainteresowanych prowadzeniem swojego biznesu w tej doskonale skomunikowanej i dynamicznie rozwijającej się części miasta. Naszemu klientowi zależało na tym, aby z jednej strony pracownicy mieli łatwy dostęp do nowego biura, z drugiej, pracowali w budynku zapewniającym najwyższe standardy ekologiczne – mówi Michał Tyszkiewicz, zastępca dyrektora w dziale powierzchni biurowych w CBRE, firmy doradczej, która wspierała najemcę w procesie negocjacji i wyboru nowego biura.

Kompleks Studio w Warszawie.



Za obsługę projektu i doradztwo techniczne po stronie Societe Generale Oddział w Polsce i SG Equipment Leasing Polska odpowiada SQ Metre, firma założona przez Jakuba Tomczyka. Projekt warszawskiej siedziby najemcy powierzono pracowni architektonicznej The Design Group.

Wnętrza będą ponadczasowe, klasyczne, ale w domowym klimacie. Bazujemy na stonowanych kolorach, drewnie i roślinności. Projektujemy w sposób zrównoważony dzięki naturalnym materiałom, a także elementom odrestaurowanym czy ponownego użycia. Szczególny nacisk kładziemy na jak najlepszą akustykę – komentuje architekt Konrad Krusiewicz, CEO The Design Group.

Studio będzie ubiegać się o certyfikaty: LEED Core & Shell na poziomie Platinum, WELL Core & Shell na poziomie Gold, WELL Health-Safety Rating oraz Obiekt bez barier. To ostatnie wyróżnienie przyznawane jest przez Fundację Integracja, z którą Skanska współpracuje od 2016 roku.

