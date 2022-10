Grupa IPOPEMA skupia spółki z branży usług finansowych i doradczych, specjalizujące się w usługach bankowości inwestycyjnej, usługach brokerskich i analizach spółek, tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi, zarządzaniu aktywami i business consultingu. Grupa zatrudnia około 270 pracowników.

W świetle kończącej się umowy obejrzeliśmy chyba wszystkie biura w centrum Warszawy dostępne od początku 2023 roku. Ostatecznie zdecydowaliśmy się zostać na Próżnej. To w dalszym ciągu świetna lokalizacja – zarówno ze względu na charakter LePalais , jak i położenie na komunikacyjnej mapie miasta – mówi Marcin Kurowski , dyrektor operacyjny w IPOPEMA Securities .

LePalais to zrewitalizowana kamienica z XIX-wieku, dogodnie położona w sercu warszawskiego Śródmieścia i charakteryzująca się klasyczną architekturą połączoną z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi. Budynek posiada certyfikat BREEAM na poziomie Excellent.

Podaż większych powierzchni w stołecznym CBD jest obecnie ograniczona, a rola doradców znających lokalne realia szczególnie ważna. Cieszę się, że mogliśmy wesprzeć Grupę IPOPEMA w przedłużeniu umowy najmu biura, które ze względu na prestiżową lokalizację, dostępność komunikacyjną oraz szeroki wachlarz usług w okolicy, stanowi świetną bazę do rozwoju – komentuje Artur Sutor , dyrektor zarządzający ITRA Polska .

Właściciel budynku – Generali Real Estate – w transakcji był reprezentowany przez międzynarodową firmę doradczą Colliers.

LePalais to doskonały przykład nieruchomości, która łączy w sobie ducha historii, nowoczesność, prestiż i elegancję. To, w połączeniu z jego doskonałym usytuowaniem, czyni go jednym z najbardziej pożądanych adresów w Warszawie. Nie dziwi więc fakt, że obiekt jest niemal w 100 proc. skomercjalizowany, a najemcy decydują się na przedłużanie umów najmu. Dziękujemy firmie Generali Real Estate za zaufanie i powierzenie nam doradztwa w transakcji z Grupą IPOPEMA – mówi Paulina Petynka z Pionu Reprezentacji Właściciela w Dziale Powierzchni Biurowych w Colliers.