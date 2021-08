Sport pomaga w budowie biurowej społeczności

Czy promocja sportu i rekreacji przyczynia się do budowania żywej i aktywnej społeczności w biurowcach? - o tym na przykładzie Olivia Business Centre opowiada Maciej Olszewski, koordynator projektu Olivia Sport.

Czy może Pan wymienić dyscypliny sportu, które Olivia w ramach swoich sekcji sportowych promowała? Jakie są to dyscypliny? Które cieszą się największą popularnością?

Maciej Olszewski: Jedną z podstawowych zasad, która nam przyświeca podczas codziennej pracy jest otwartość na potrzeby naszych rezydentów. Oczywiście staramy się być też źródłem inspiracji i nowych pomysłów, ale ostatecznie największy wpływ m.in. na to, jakie dyscypliny zostają z nami na dłużej, ma głos rezydentów.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Podczas jednego z pierwszych sportowych wydarzeń - Dnia Dziecka na Sportowo - zaprezentowaliśmy kilkanaście różnych dyscyplin. Dzieci i ich rodzicie mogli spróbować swoich sił np. w gimnastyce sportowej, jeździe na rowerach, siatkówce, badmintonie, ale też żeglarstwie, judo, boksie, rugby czy smoczych łodziach.

Część ze wspomnianych aktywności przenieśliśmy do klubów ambasadorskich, część potraktowaliśmy jako ciekawe urozmaicenie. Podczas kilku ostatnich lat największą popularnością cieszyły się rozgrywki ligi piłkarskiej, bieganie - w ramach spotkań grupy biegowej przygotowywaliśmy się do startu w półmaratonie ale nie zabrakło również spotkania z Piotrem Łobodzińskim - Mistrzem Świata w bieganiu po schodach, który poprowadził treningi przygotowujące do Star Challenge. Niezmiennie dużym zainteresowaniem cieszy się siatkówka i oczywiście - żeglarstwo.

Dlaczego Olivia postawiła na rozwój sportu i tworzenie sekcji sportowych wśród pracowników rezydentów? Jak te inicjatywy odbierają firmy z Olivii oraz ich pracownicy?

Naszym mottem jest hasło „Łączy nas pasja”, również pasja do sportu. Wierzymy, że poza codzienną działalności biznesową, istnieje szeroka platforma pozwalająca na wspólne angażowanie się w rożne projekty - społeczne, edukacyjne, czy kulturalne. W Olivii dodatkowo postawiliśmy na sport, który co niezmiernie ważne, pozwala jednocześnie dbać o zdrowie.