To, że 17 proc. pracowników wykazuje niskie zaangażowanie w swoje obowiązki, niepokoi polskich pracodawców. Zwłaszcza, że coraz częściej na rynku słychać o trendzie „quiet quitting”. Ciche odchodzenie, bo tak nazywane jest to zjawisko, polega na rezygnacji z przekonania, iż praca powinna stanowić ważny element naszego życia. Osoby, które kultywują quiet quitting, wykazują mniejsze zaangażowanie w obowiązki zawodowe – robią absolutne minimum, którego wymaga pracodawca, bez wychodzenia z dodatkowymi inicjatywami.

Jednym z najpopularniejszych motywatorów dla pracowników są… pieniądze. Ale czy premie okresowe poprawią nastrój zatrudnionych i zmotywują ich do działania? Dodatkowe bonusy pieniężne są niezbędne, jednak działają krótkoterminowo. Co zatem tak naprawdę motywuje pracowników?

Prawdziwa motywacja bierze się z warunków pracy i stosunku kadry zarządzającej do każdego pracownika. Rolą dobrego menadżera jest wprowadzanie do zespołu pozytywnej energii i motywowanie do działania. Lider powinien ufać pracownikom. Dawać im jasno sprecyzowane zadania i sprawdzać, jak sobie z nimi radzą. Na pewno demotywująca jest ciągła kontrola. Dajmy zatem pracownikom wolną rękę i sprawdzajmy efekty - wyjaśnia ekspert od komunikacji, Sebastian Kopiej, CEO agencji PR Commplace.